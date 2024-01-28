Bloomberg оценил последствия атаки хуситов на танкер с российской нафтой

После атаки хуситов на танкер с российской нафтой появилось больше угроз нефтеперевозкам через Ближний Восток. Это ведет к росту стоимости страхования, удлинению маршрутов поставок из-за необходимости огибать Африку и т.д.

Танкер Marlin Luanda (Фото: indiannavy / X (ранее — Twitter))

После атаки йеменских хуситов на танкер сырьевого трейдера Trafigura, который перевозил российское топливо, создалась угроза для перевозок нефти в Красном и Аравийском морях, несмотря на обещания хуситов не атаковать российские суда, пишет Bloomberg.

26 января хуситы нанесли ракетный удар по танкеру Marlin Luanda в Аденском заливе Аравийского моря, судно загорелось, пожар потушили на следующий день. Оно перевозило нафту российского происхождения (горючую смесь жидких углеводородов, которую в основном используют как сырье для нефтехимической промышленности). Trafigura уточнила, что топливо перевозили с соблюдением предельной цены, введенной странами G7. Вечером пятницы, когда стало известно об атаке, цены на апрельские фьючерсы нефти марки Brent выросли примерно на $2.

Хуситы в ноябре заявили, что в ответ на «агрессию» Израиля и США в секторе Газа будут наносить удары по судам, связанным с еврейским государством. Также они атаковали корабли США и Великобритании — эти страны в январе стали наносить удары по объектам хуситов в Йемене в ответ на нападения повстанцев на суда. При этом хуситы заявляли, что российским и китайским кораблям ничего не угрожает.

Однако если перевозящий нефть или нефтепродукты танкер имеет хотя бы слабую связь со странами Запада (в случае с Marlin Luanda в международной морской базе данных Equasis было сказано, что им управляет компания Oceonix Services Ltd. из Лондона), для него есть риски.

Bloomberg отмечает, что до этой атаки считалось, что перевозки нефти (в отличие от контейнерных) через регион безопасны, так как через Красное море в основном следуют суда с российскими углеводородами. Из западных нефтекомпаний еще в декабре от перевозки топлива в Красном море отказалась BP.

Агентство пишет, что случившееся не грозит полным прекращением нефтеперевозок через Красное море, но страхование такой транспортировки может стать дороже, также может вырасти оплата услуг моряков из-за опасности. Большее число судов будет выбирать более безопасный и долгий путь вокруг Африки, что повысит затраты на транспортировку и скажется на ценах на сырье. Однако из-за санкций Россия использует теневой флот для нефтеперевозок и информации об этих судах, в том числе их связях с Западом, крайне мало, а хуситы берут данные из открытых источников.

Тем не менее, прогнозирует Bloomberg, атака на танкер потенциально может привести к проблемам с поставками на мировой рынок нефти.