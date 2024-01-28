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Политика ,  
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Bloomberg оценил последствия атаки хуситов на танкер с российской нафтой

Bloomberg: атака хуситов на танкер с нафтой из России угрожает мировым поставкам
После атаки хуситов на танкер с российской нафтой появилось больше угроз нефтеперевозкам через Ближний Восток. Это ведет к росту стоимости страхования, удлинению маршрутов поставок из-за необходимости огибать Африку и т.д.
Танкер&nbsp;Marlin Luanda
Танкер Marlin Luanda (Фото: indiannavy / X (ранее — Twitter))

После атаки йеменских хуситов на танкер сырьевого трейдера Trafigura, который перевозил российское топливо, создалась угроза для перевозок нефти в Красном и Аравийском морях, несмотря на обещания хуситов не атаковать российские суда, пишет Bloomberg.

26 января хуситы нанесли ракетный удар по танкеру Marlin Luanda в Аденском заливе Аравийского моря, судно загорелось, пожар потушили на следующий день. Оно перевозило нафту российского происхождения (горючую смесь жидких углеводородов, которую в основном используют как сырье для нефтехимической промышленности). Trafigura уточнила, что топливо перевозили с соблюдением предельной цены, введенной странами G7. Вечером пятницы, когда стало известно об атаке, цены на апрельские фьючерсы нефти марки Brent выросли примерно на $2.

Хуситы в ноябре заявили, что в ответ на «агрессию» Израиля и США в секторе Газа будут наносить удары по судам, связанным с еврейским государством. Также они атаковали корабли США и Великобритании — эти страны в январе стали наносить удары по объектам хуситов в Йемене в ответ на нападения повстанцев на суда. При этом хуситы заявляли, что российским и китайским кораблям ничего не угрожает.

Однако если перевозящий нефть или нефтепродукты танкер имеет хотя бы слабую связь со странами Запада (в случае с Marlin Luanda в международной морской базе данных Equasis было сказано, что им управляет компания Oceonix Services Ltd. из Лондона), для него есть риски.

Хуситы нанесли ракетный удар по танкеру с российской нафтой
Политика
Фото:indiannavy / X (ранее — Twitter)

Bloomberg отмечает, что до этой атаки считалось, что перевозки нефти (в отличие от контейнерных) через регион безопасны, так как через Красное море в основном следуют суда с российскими углеводородами. Из западных нефтекомпаний еще в декабре от перевозки топлива в Красном море отказалась BP.

Агентство пишет, что случившееся не грозит полным прекращением нефтеперевозок через Красное море, но страхование такой транспортировки может стать дороже, также может вырасти оплата услуг моряков из-за опасности. Большее число судов будет выбирать более безопасный и долгий путь вокруг Африки, что повысит затраты на транспортировку и скажется на ценах на сырье. Однако из-за санкций Россия использует теневой флот для нефтеперевозок и информации об этих судах, в том числе их связях с Западом, крайне мало, а хуситы берут данные из открытых источников.

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Тем не менее, прогнозирует Bloomberg, атака на танкер потенциально может привести к проблемам с поставками на мировой рынок нефти. 

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
хуситы Йемен Красное море российская нефть
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