Загоревшийся после атаки хуситов танкер с российским топливом потушили

Фото: indiannavy / X (ранее — Twitter)

Пожар, возникший на нефтетанкере Marlin Luanda после атаки йеменских хуситов, потушили, сообщил трейдер Trafigura, которому принадлежит судно.

«Весь экипаж на борту Marlin Luanda находится в безопасности, а пожар в грузовом танке полностью потушен. Сейчас судно направляется в безопасную гавань», — говорится в сообщении компании. Трейдер поблагодарил военные корабли Индии, США и Франции за оказанную помощь.

Вечером 26 января трейдер сообщил, что ракета хуситов попала в танкер, когда он находился в Красном море, после чего на борту начался пожар. Представитель хуситов Яхъя Сария также заявил об атаке на нефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе.

По данным Marine Traffic, судно Marlin Luanda под флагом Маршалловых Островов следовало из залива Лаконикос (Греция) в Сингапур. В пункт назначения оно должно было прибыть 8 февраля.

По данным Bloomberg, танкер перевозил российское топливо, приобретенное по цене ниже предельной в соответствии с санкциями стран G7. На Marlin Luanda транспортировали нафту — горючую смесь жидких углеводородов, которую получают при прямой перегонке нефти. Раньше ее использовали как моторное масло для тракторов, сейчас — как сырье для нефтехимической промышленности.

Движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет атаковать суда под флагом Израиля или поддерживающих его стран в ответ на действия израильской армии в секторе Газа. После этого хуситы стали обстреливать ракетами коммерческие суда и танкеры, проходящие в Красном море. США и другие западные страны наносят по позициям хуситов ответные удары.