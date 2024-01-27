 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война с хуситами ,  
0 

Загоревшийся после атаки хуситов танкер с российским топливом потушили

Trafigura: пожар на нефтетанкере Marlin Luanda потушили после атаки хуситов
Сюжет
Война с хуситами
Фото: indiannavy / X (ранее — Twitter)
Фото: indiannavy / X (ранее — Twitter)

Пожар, возникший на нефтетанкере Marlin Luanda после атаки йеменских хуситов, потушили, сообщил трейдер Trafigura, которому принадлежит судно.

«Весь экипаж на борту Marlin Luanda находится в безопасности, а пожар в грузовом танке полностью потушен. Сейчас судно направляется в безопасную гавань», — говорится в сообщении компании. Трейдер поблагодарил военные корабли Индии, США и Франции за оказанную помощь.

Вечером 26 января трейдер сообщил, что ракета хуситов попала в танкер, когда он находился в Красном море, после чего на борту начался пожар. Представитель хуситов Яхъя Сария также заявил об атаке на нефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе.

По данным Marine Traffic, судно Marlin Luanda под флагом Маршалловых Островов следовало из залива Лаконикос (Греция) в Сингапур. В пункт назначения оно должно было прибыть 8 февраля.

По данным Bloomberg, танкер перевозил российское топливо, приобретенное по цене ниже предельной в соответствии с санкциями стран G7. На Marlin Luanda транспортировали нафту — горючую смесь жидких углеводородов, которую получают при прямой перегонке нефти. Раньше ее использовали как моторное масло для тракторов, сейчас — как сырье для нефтехимической промышленности.

США сорвали пуск ракеты хуситов в сторону Красного моря
Политика

Движение йеменских хуситов «Ансар Аллах» заявило, что будет атаковать суда под флагом Израиля или поддерживающих его стран в ответ на действия израильской армии в секторе Газа. После этого хуситы стали обстреливать ракетами коммерческие суда и танкеры, проходящие в Красном море. США и другие западные страны наносят по позициям хуситов ответные удары.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Пожар хуситы Йемен Trafigura Красное море
Материалы по теме
Хуситы нанесли ракетный удар по танкеру с российской нафтой
Политика
США и Британия ввели санкции против йеменских хуситов
Экономика
Хуситы сообщили о столкновении с кораблями США в Аденском заливе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
В Германии протестируют четырехдневную рабочую неделю на фоне кризиса Экономика, 17:55
В Новой Каховке пенсионерка пострадала при массовой атаке дронов ВСУ Политика, 17:47
Американцев предупредили об угрозе на Багамах после 18 убийств Общество, 17:36
Захарян получил травму в матче чемпионата Испании Спорт, 17:15
Загоревшийся после атаки хуситов танкер с российским топливом потушили Бизнес, 17:04
Новак допустил продолжение поставок газа в Европу после 2024 года Экономика, 17:01
Глава украинского футбола выступил против возвращения российских юниоров Спорт, 17:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Село Новая Таволжанка второй раз за день подверглось атаке Политика, 16:51
Новак заявил об отсутствии проблем с поставками энергоресурсов в Индию Экономика, 16:47
Ассортимент и локализация: как изменился fashion-ретейл в России РБК и Яндекс, 16:28
Шестая ракетка России сменил спортивное гражданство Спорт, 16:07
В Германии таможенники задержали украинского пенсионера с €455 тыс. Общество, 16:04
Карты «Мир» с конца февраля заработают в Мьянме Экономика, 15:51
Подростки подрались на турнире по ММА в Северной Осетии Спорт, 15:47