Хуситы дали обещание российским кораблям

Член политбюро «Ансар Аллах» заверил, что хуситы не станут атаковать российские и китайские суда, поскольку свободное судоходство важно для Йемена. Вместе с этим он отметил, что бомбардировки Запада «лишь объединяют наш народ»

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Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) не станет атаковать суда из России и Китая, их движению по Красному морю ничего не угрожает. Об этом в интервью «Известиям» заявил член политбюро движения Мухаммед аль-Бахити.

По его словам, хуситы атакуют только израильские корабли или как-либо связанные с Израилем, и эти удары продолжатся, «пока не будет прекращена бойня в Газе».

«Что касается всех остальных стран, среди которых Россия и Китай, — их судоходству в регионе ничего не угрожает. Более того, мы готовы обеспечивать безопасность прохода их кораблей в Красном море, потому что свободное судоходство играет значительную роль для нашей страны», — подчеркнул аль-Бахити.

Также представитель хуситов отметил, что прямое столкновение с США и Великобританией будет для движения «лучшим вариантом, чем прокси-война через наших региональных противников или же их сторонников внутри самого Йемена». «За время гражданской войны мы уже потеряли гораздо больше, чем можем потерять в новом конфликте. Однако, как я уже говорил, бомбардировки западной коалиции по нашей стране лишь объединяют наш народ», — добавил он.

13 января британская охранная компания Ambrey сообщила, что хуситы атаковали танкер с российской нефтью, который шел под флагом Панамы. Судно сообщало о трех приближающихся к нему лодках и падении ракеты в 400–500 м от борта. Никто не пострадал, танкер не получил повреждений. В Ambrey предположили, что судно было выбрано мишенью, поскольку в общедоступной базе данных оно числилось связанным с Британией, хотя это уже устаревшая информация.



Хуситы — это группировка мусульман-шиитов, исповедующих зейдитский мазхаб, одну из правых школ в исламе. Преимущественно они проживают на севере Йемена. По разным оценкам, их численность может достигать до трети населения страны из около 31 млн человек. Группировка названа по имени ее основателя и бывшего руководителя Хусейна аль-Хуси, который был убит йеменской армией в сентябре 2004 года. Лидером стал его брат Абдель-Малик аль-Хуси. С начала 2015 года, после захвата столицы Йемена Саны и создания Революционного совета, «Ансар Аллах» является де-факто правящей организацией в Йемене (контролирует самую густонаселенную западную часть страны).

В конце 2023 года йеменские хуситы заявили, что будут нападать на связанные с Израилем суда в ответ на его операцию в секторе Газа. В итоге крупнейшим международным перевозчикам пришлось менять маршруты, а пролив фактически оказался заблокирован.

19 декабря 2023 года Вашингтон объявил операцию «Страж процветания», цель которой — обеспечение беспрепятственной и безопасной навигации в Красном море. 12 января США и Великобритания при поддержке международной коалиции ударили по объектам хуситов на территории Йемена с помощью авиации и крылатых ракет «Томагавк», запущенных с атомной подводной лодки. В последующие недели удары наносились

Хуситы, несмотря на удары, пообещали продолжить атаковать суда и пригрозили нападением на американские и британские базы на Ближнем Востоке, если удары продолжатся. The New York Times писала, что удары коалиции достигали целей в 90% случаев, однако уничтожить удалось лишь 20–30% от наступательного потенциала повстанцев.

17 января Белый дом сообщил, что вновь внесет движение «Ансар Аллах» в список террористических организаций, откуда оно было исключено в 2021 году.