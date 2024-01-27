Хуситы нанесли ракетный удар по танкеру с российской нафтой

Хуситы нанесли ракетный удар по танкеру компании Trafigura Group. Там сообщили, что он перевозил российскую нафту согласно требованиям стран G7 о предельной цене. Судно загорелось

Танкер компании Trafigura Group, атакованный в Красном море ракетой со стороны йеменских хуситов, перевозил российское топливо, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя перевозчика.

«Судно перевозит нафту российского происхождения, купленную ниже предельной цены в соответствии с санкциями G7», — сказал он.

Компания ранее сообщила, что после ракетной атаки судно загорелось, на нем развернули оборудование для тушения, к танкеру также направились военные корабли для оказания помощи. Пострадавших при атаке нет, передает «РИА Новости» со ссылкой на заявление компании.



Представитель хуситов Яхъя Сария заявлял об атаке на нефтяной танкер Marlin Luanda в Аденском заливе. По данным Marine Traffic, это судно ходит под флагом Маршалловых островов, оно следовало из залива Лаконикос (Греция) в Сингапур. В пункт назначения оно должно было прибыть 8 февраля.

Хуситы атакуют суда в Красном море с ноября. Тогда они заявили, что целями будут израильские корабли — свои действия повстанцы назвали ответом на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа». На фоне атак многие морские компании приостановили перевозки в этом регионе.

В январе США вместе с Британией и другими странами стали наносить удары по объектам хуситов в Йемене. Во время первых атак в ночь на 12 января целями стали системы ПВО, радары, склады и места запуска беспилотников и ракет. За последние несколько дней коалиция и Вашингтон отдельно еще несколько раз провели атаки по Йемену. Кроме того, США и Британия ввели санкции против хуситов.

Повстанцы в свою очередь в эти дни наносили удары по кораблям этих стран. Российским и китайским судам, как пообещал член политбюро движения Мухаммед аль-Бахити, ничего не угрожает.