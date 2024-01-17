Кто пришел проститься с поэтом Львом Рубинштейном
Прощание со Львом Рубинштейном прошло в ДК «Рассвет» в Москве. На улице перед началом церемонии выстроилась очередь. Друзья поэта и эссеиста, которые не смогли прийти на прощание, выступили по видеосвязи.
Рубинштейн находился в больнице с 8 января, после того как его сбила машина на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве, на улице Образцова. Поэта доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 12 января его перевели в отделение экстренной реанимации. 14 января стало известно о смерти поэта.
Рубинштейна во время его выступлений во второй половине 1980-х воспринимали самым «точным выразителем времени завершающегося постмодернизма», заявил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Главный раввин России Берл Лазар отметил, что Рубинштейн «составил славу отечественной поэзии» и «учил человечности» молодых интеллектуалов.
Рубинштейн в 1970-е стал одним из основателей московского концептуализма, придумав свой особый жанр — стихи на карточках. Первые произведения Рубинштейна были опубликованы на Западе, российским читателям он стал доступен только в конце 1980-х, в эпоху гласности. Тогда же он стал известен как публицист — автор рецензий и колонок в СМИ. Среди его книг — «Знаки внимания», «Погоня за шляпой и другие тексты», «Целый год. Мой календарь» и «Домашнее музицирование».
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