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Кто пришел проститься с поэтом Львом Рубинштейном

В московском ДК «Рассвет» прошла церемония прощания с поэтом и публицистом Львом Рубинштейном. Он умер 14 января на 77-м году жизни. Кто пришел проститься с одним из основоположников московского концептуализма — в материале РБК

Прощание с поэтом Львом Рубинштейном прошло в московском ДК «Рассвет»
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Лауреат Нобелевской премии мира, журналист Дмитрий Муратов (признан Минюстом иностранным агентом)
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
На улице перед церемонией выстроилась очередь
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Политик Юлия Галямина (признана Минюстом иностранным агентом)
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Перед прощанием с Львом Рубинштейном
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Бывший директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Художник Сергей Цигаль (справа)
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Проститься с поэтом пришли его друзья, коллеги и поклонники творчества
(Фото: Андрей Любимов / РБК)
Фото: Андрей Любимов / РБК

Прощание со Львом Рубинштейном прошло в ДК «Рассвет» в Москве. На улице перед началом церемонии выстроилась очередь. Друзья поэта и эссеиста, которые не смогли прийти на прощание, выступили по видеосвязи.

Рубинштейн находился в больнице с 8 января, после того как его сбила машина на нерегулируемом пешеходном переходе в Москве, на улице Образцова. Поэта доставили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, 12 января его перевели в отделение экстренной реанимации. 14 января стало известно о смерти поэта.

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Фотогалерея 

Рубинштейна во время его выступлений во второй половине 1980-х воспринимали самым «точным выразителем времени завершающегося постмодернизма», заявил ректор ГИТИСа Григорий Заславский. Главный раввин России Берл Лазар отметил, что Рубинштейн «составил славу отечественной поэзии» и «учил человечности» молодых интеллектуалов.

Рубинштейн в 1970-е стал одним из основателей московского концептуализма, придумав свой особый жанр — стихи на карточках. Первые произведения Рубинштейна были опубликованы на Западе, российским читателям он стал доступен только в конце 1980-х, в эпоху гласности. Тогда же он стал известен как публицист — автор рецензий и колонок в СМИ. Среди его книг — «Знаки внимания», «Погоня за шляпой и другие тексты», «Целый год. Мой календарь» и «Домашнее музицирование».

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Теги
Андрей Любимов Андрей Любимов
При участии
Елизавета Ламова
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