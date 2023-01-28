Шольц пообещал немцам взвешивать все решения по Украине

Канцлер попросил граждан довериться ему и правительству и заверил, что все решения, которые принимает страна, согласовывают на международном уровне. Берлин, по его словам, стремится не допустить эскалации на Украине

Олаф Шольц (Фото: Michele Tantussi / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал гражданам тщательно взвешивать все связанные с Украиной шаги и претворять их в жизнь только вместе с союзниками. Об этом он заявил в еженедельном обращении, оно опубликовано на сайте немецкого правительства.

«Многие граждане сильно обеспокоены. Конечно, вы хотите мира в Европе, чтобы война не становилась ближе, чтобы правительство и канцлер сохраняли нервы. Именно это я вам обещаю, доверьтесь правительству и мне. Мы принимаем решения, которые всегда взвешиваются и согласовываются на международном уровне», — сказал он.

Канцлер добавил, что немецкая сторона пытается предотвратить эскалацию конфликта. «Войны между Россией и НАТО быть не должно», — подчеркнул он.

Приоритетом властей, по словам Шольца, остается безопасность Германии. «Наша цель ясна — у России не должно получиться сдвинуть границы с применением силы», — заключил канцлер.

Германия долгое время отказывалась поставлять Украине танки. Шольц объяснял это нежеланием доводить конфликт до войны России и НАТО. Однако 25 января власти страны согласились передать Киеву немецкие танки Leopard 2. При этом министр обороны Германии Борис Писториус исключил передачу Украине истребителей.

Поставка оружия на Украину не делает Германию одной из сторон конфликта, заявили в посольстве страны в России. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, в свою очередь, говорила, что страны Запада «ведут войну против России».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова после слов Бербок попросила немецкого посла прояснить позицию ведомства Германии о статусе страны в конфликте.

В МИД ФРГ заявили, что политик хотела подчеркнуть единство западных стран в вопросе поддержки Украины.