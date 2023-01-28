МИД Германии объяснил слова Бербок о «войне против России»

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, сказав о «войне против России», хотела подчеркнуть единство западных стран в вопросе поддержки Украины, заявил представитель ведомства на брифинге, передает ТАСС.

На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы Бербок призвала союзников перестать спорить друг с другом, нужно ли поставлять Украине танки. «Мы ведем войну против России, а не друг против друга», — сказала она. Министр призвала «делать больше» для обороны Украины и делать это сообща, а не «бросаться обвинениями в Европе».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова после этого попросила немецкого посла прояснить позицию внешнеполитического ведомства Германии о статусе страны в конфликте. Премьер-министр Саксонии, федеральной земли в составе ФРГ, Михаэль Кречмер раскритиковал Бербок. «Министр иностранных дел — наш главный дипломат. Она должна взвешивать свои слова. В острой ситуации мы не можем позволить себе двусмысленных заявлений», — заметил он.

Представитель МИД на брифинге заявил, что своими словами Бербок лишь пыталась подчеркнуть единство Европейского союза, НАТО и партнеров по «семерке» (G7) «против агрессивной войны России на Украине». По его словам, министр не хотела спровоцировать дискуссии в том виде, «в каком они присутствуют в некоторых социальных сетях».

В комментарии газете Bild в ведомстве также сказали, что формулировка Бербок не означает, что Германия стала стороной конфликта. Министр лишь подчеркнула, что западные страны должны вместе противостоять конфликту, направленному против «европейского миропорядка и международного права». «Международным правом четко установлено: поддержка Украины в реализации ее индивидуального права на самооборону <...> не делает Германию стороной конфликта, это закреплено в Уставе ООН», — подчеркнули в ведомстве.

25 января Германия объявила о передаче Киеву своих танков Leopard 2. Танки также решили поставить 12 государств, включая США, Великобританию, Францию и Канаду, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки танков западного образца «добавят проблем для Украины и украинского народа», но ничего не смогут изменить. Российские власти неоднократно заявляли, что западное вооружение станет «законной целью» российских военных.

В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что НАТО фактически вступает в «прокси-войну» с Россией, поставляя оружие и военную технику Украине. В январе в развязывании «тотальной гибридной войны» против России США и их союзников обвинял российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.