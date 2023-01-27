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В Германии потребовали от Бербок разъяснений после слов о войне с Россией

Премьер Саксонии потребовал от главы МИД Германии разъяснений из-за слов о войне с Россией

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер потребовал разъяснений от министра иностранных дел Германии Анналены Бербок из-за ее слов о том, что страна находится в состоянии войны с Россией. Об этом пишет газета Sächsische Zeitung.

Бербок на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы призвала союзников перестать спорить друг с другом, нужно ли поставлять Украине танки. «Мы ведем войну против России, а не друг против друга», — сказала она.

Кречмер раскритиковал министра за ее слова. Он заявил, что поставки вооружения Киеву следует называть лишь «поддержкой в целях самообороны». «Министр иностранных дел — наш главный дипломат. Она должна взвешивать свои слова. В острой ситуации мы не можем позволить себе двусмысленных заявлений», — заметил он.

Как отмечает Sächsische Zeitung, Кречмер выступал против российской военной операции и поддерживал санкции. Вместе с этим он высказывался за то, чтобы не допустить полного разрыва отношений с крупным соседом Европы на востоке.

Газета Bild также попросила МИД Германии дать разъяснения из-за слов Бербок. В ведомстве объяснили, что формулировка не означает, что ФРГ стала одной из сторон конфликта. Министр лишь подчеркнула, что европейские страны должны вместе противостоять конфликту, направленному против «европейского миропорядка и международного права», отметили в МИДе.

«Международным правом четко установлено: поддержка Украины в реализации ее индивидуального права на самооборону <...> не делает Германию стороной конфликта, это закреплено в Уставе ООН», — подчеркнули в ведомстве.

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Германия объявила о передаче своих танков Leopard 2 Украине 25 января. Отправить свои танки также решили США, Великобритания, Франция и еще несколько стран. По словам президента Украины Владимира Зеленского, всего в «танковую коалицию» вошли 12 государств.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки танков западного образца «добавят проблем для Украины и украинского народа», но ничего не смогут изменить.

Теги
Германия МИД Германии Анналена Бербок танки танк Leopard
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