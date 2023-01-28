Bloomberg узнал о согласии G7 на предложение ЕС по потолку цен на дизель

Bloomberg указывает, что речь идет о лимите цены на российский дизель в $100 до $110 за баррель. Также планируется ограничить цену на мазут, обсуждается уровень в $45 за баррель. Согласовать лимит должны к 5 февраля

Группа семи (G7, куда входят Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США) одобрила предложение Евросоюза по установлению лимита цены на российское дизельное топливо в диапазоне от $100 до $110 за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванного представителя G7.

Как указывает агентство, с таким потолком цен США и партнеры «пытаются избежать серьезных сбоев на рынке». При этом в G7 скорее склоняются к более высокому лимиту, отметил собеседник Bloomberg и добавил, в последнее время российский дизель торговался по цене $115-120 за баррель.

Источник Bloomberg указал на оптимизм сторон в том, что соглашение по данному вопросу будет достигнуто к моменту вступления в силу эмбарго на морские поставки нефтепродуктов, то есть к 5 февраля.

Страны Европы не только стремятся согласовать лимит цены на российский дизель, но и запастись им ввиду скорого введения запрета на поставки. Как ранее сообщил Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков компании Vortexa, в январе европейские страны приобретали у России более 600 тыс. баррелей дизеля в день, что превышает показатели 2022 года. Кроме того, танкеры с миллионами баррелей российского дизеля идут в ЕС и должны прибыть туда до 5 февраля.

Потолок цен на нефтепродукты, в отличие от такового на нефть (составляет $60 за баррель), будет иметь два значения. Для дизеля и бензина он будет выше, а вот для мазута — ниже. По данным Bloomberg, для последнего рассматривается лимит на уровне $45 за баррель.