Bloomberg узнал размер возможного потолка цен на дизель из России

Bloomberg: ЕС обсуждает потолок цен на дизель из России на уровне $100 за баррель

В ЕС обсуждают введение потолка цен на российский дизель на уровне $100 за баррель и на мазут — $45. Согласовать лимит Евросоюз и страны G7 намерены к началу февраля, когда вступит в силу эмбарго на поставки нефтепродуктов

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ЕС рассматривает возможность введения ценового потолка на российское экспортное топливо, например, дизельное, на уровне $100 за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

К мазуту, который продается со скидкой, рассматривается установление лимита на уровне $45 за баррель.

Как указывает агентство, переговоры усложняются тем, что в ЕС пытаются соблюсти баланс между «ограничением доходов России и предотвращением скачка цен или дефицита ключевых продуктов на мировом рынке».

По данным Bloomberg, обсуждение потолка продолжится 27 января. Ввести лимит Запад намеревается к 5 февраля, когда начнет действовать эмбарго на морские поставки российских нефтепродуктов.

В декабре начал действовать потолок цен на российскую нефть — $60 за баррель, его ввели одновременно с эмбарго на морские поставки российской нефти. Размер лимита на Западе будут пересматривать.

Минфин США 21 января сообщил, что ценовой потолок на нефтепродукты будет иметь два значения в зависимости от их категории. Один — «для продуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти», это дизель и бензин, другой — «для продуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти», это мазут.

27 декабря появился указ президента Владимира Путина об ответе на лимит цен на российскую нефть и нефтепродукты. Документ запрещает поставки этой продукции иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

Запрет на поставки нефти будет действовать пять месяцев — с 1 февраля по 1 июля 2023 года, а срок действия меры в отношении нефтепродуктов определит правительство.



Исключения на поставку нефти и нефтепродуктов могут быть сделаны на основании «специального решения» президента, отмечалось в указе.