Bloomberg узнал о рекордных объемах перевалки нефти Urals в море

Только за январь может быть перегружено рекордные 14 млн баррелей сырья, пишет агентство

Россия переваливает рекордные объемы нефти Urals в море, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания танкеров. По данным агентства, в общей сложности 19 млн баррелей сырья, вероятно, было перегружено в море в январе и декабре. Вероятно, за январь объем такого сырья достигнет рекордных 14 млн баррелей, говорится в публикации.

В начале декабря ЕС ввел эмбарго на морские поставки нефти из России, а также установил вместе со странам G7 потолок цен в $60 за баррель. Это привело к резкому росту расходов на фрахт. Судам, осуществляющим перегрузку, разрешено использовать страховку, если сырье продается по цене $60 или ниже.

По данным Bloomberg, в перевалке Urals, скорее всего, задействовано пять супертанкеров VLCC в Сеуте (Испания). Три судна уже отплыли в Азию, еще два ожидают в испанском перевалочном пункте.

16 января Bloomberg сообщал, что общий объем экспортируемой нефти из России по морю за неделю увеличился на 30%, на 876 тыс. баррелей в сутки, до 3,8 млн баррелей, что стало рекордным с апреля 2022 года. Так, поставки через порты в Балтийском море за неделю возросли на 626 тыс. баррелей в сутки, а в Черном море — на 47% суточного объема. Вырос объем экспорта и из тихоокеанских портов. Агентство связало такие показатели с сокращением трубопроводных поставок в Европу. При этом Bloomberg не учитывал снижение экспорта на фоне теплого декабря и начала января в Европе.

Как сообщал Минфин России, средняя цена на Urals с 15 декабря 2022 года по 14 января 2023 года составила $46,82 за баррель, или $341,8 за тонну.

В ответ на санкции Москва запретила поставки нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».