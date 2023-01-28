Bloomberg узнал о танкерах с миллионами баррелей дизеля из России для ЕС

По данным аналитиков, ЕС в январе в день закупал по 600 тыс. баррелей российского дизеля, несколько судов с этим топливом направляются в Европу и прибудут до 5 февраля, когда вступит в силу эмбарго на нефтепродукты из России

Фото: Lars Klemmer / dpa / Global Look Press

Нефтетрейдеры увеличили объемы импорта российского дизельного топлива в ЕС на фоне надвигающегося эмбарго на поставки нефтепродуктов морским путем, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков.

Компания Vortexa указывает, что за 23 дня января этого года европейские страны приобретали у России более 600 тыс. баррелей дизеля в день, что превышает средний импорт и поступления за тот же период 2022 года.

Сервисы отслеживания танкеров показывают, что несколько судов с миллионами баррелей топлива следуют в ЕС и должны прибыть до 5 февраля — это день начала действия эмбарго. Bloomberg отмечает, что еще одно судно с российским дизелем, Priority C, уже около трех недель находится у берегов Испании.

ЕС уже ввел эмбарго на поставки по морю российской нефти. Оно действует с 5 декабря прошлого года. С того же момента вступил в силу и потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Его ввели не только европейские страны, но и члены G7 (то есть еще США, Великобритания, Канада и Япония), а также Австралия.



Помимо введения эмбарго на морские поставки нефтепродуктов, Запад также собирается ввести потолок цен и для этой категории. Однако в данном случае планируется ввести два значения в зависимости от вида топлива. Минфин США 21 января объявил, что лимиты будут разными для «продуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти», то есть дизеля и бензина, и для «продуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти», то есть мазута.



Bloomberg накануне, 26 января, сообщил возможные величины ценовых потолков — для дизеля на уровне $100 за баррель и для мазута на уровне $45 за баррель. По данным источников агентства, такие лимиты обсуждают в ЕС.

Россия после введения потолка цен на нефть подготовила ответные меры. Согласно президентскому указу, запрещены поставки нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».



Запрет на поставки нефти будет действовать пять месяцев — с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Срок действия меры в отношении нефтепродуктов определит правительство. По решению президента могут быть сделаны исключения на поставки.