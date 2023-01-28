Bloomberg узнал о танкерах с миллионами баррелей дизеля из России для ЕС

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 28 января
EUR ЦБ: 75,41 (+0,07) Инвестиции, 27 янв, 16:26
Курс доллара на 28 января
USD ЦБ: 69,34 (+0,21) Инвестиции, 27 янв, 16:26
В Подмосковье возник пожар на площади более 2 тыс. кв. м Общество, 00:21
В Газпромбанке опровергли утечку данных «Газпромбанк Инвестиции» Финансы, 00:17
«Инвесторы — идиоты». Как «криптокоролева» украла $4 млрд и ушла от ФБР Pro, 00:00
Украинец побил рекорд скорости АПЛ. Топ самых быстрых атлетов в истории Спорт, 00:00
Bloomberg узнал о танкерах с миллионами баррелей дизеля из России для ЕС Бизнес, 00:00
Командир «Ахмата» допустил взятие ДНР под контроль за месяц-полтора Политика, 27 янв, 23:58
В Германии потребовали от Бербок разъяснений после слов о войне с Россией Политика, 27 янв, 23:52
Что подарить тем, у кого все есть?
Подписка РБК Pro – престижный подарок для тех, кто хочет принимать уверенные решения в бизнесе, карьере и финансах.
Купить сертификат
Хинштейн сообщил о сделанных Путиным кадровых перестановках в МВД Политика, 27 янв, 23:41
Россияне не пострадали при теракте в синагоге в Иерусалиме Политика, 27 янв, 23:14
Семь человек погибли при теракте в синагоге в Иерусалиме Политика, 27 янв, 22:01
Директора Сахаровского центра оштрафовали по десяти делам на 3 млн руб. Политика, 27 янв, 21:56
В Киево-Могилянской академии запретили говорить на русском языке Политика, 27 янв, 21:54
СКА третий раз в сезоне проиграл «Локомотиву» в матче КХЛ Спорт, 27 янв, 21:43
Военная операция на Украине. Главное Политика, 27 янв, 21:38
Война санкций ,  
0 

Bloomberg узнал о танкерах с миллионами баррелей дизеля из России для ЕС

Bloomberg: ЕС закупил миллионы баррелей российского дизеля перед началом действия эмбарго
По данным аналитиков, ЕС в январе в день закупал по 600 тыс. баррелей российского дизеля, несколько судов с этим топливом направляются в Европу и прибудут до 5 февраля, когда вступит в силу эмбарго на нефтепродукты из России
Фото: Lars Klemmer / dpa / Global Look Press
Фото: Lars Klemmer / dpa / Global Look Press

Нефтетрейдеры увеличили объемы импорта российского дизельного топлива в ЕС на фоне надвигающегося эмбарго на поставки нефтепродуктов морским путем, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков.

Компания Vortexa указывает, что за 23 дня января этого года европейские страны приобретали у России более 600 тыс. баррелей дизеля в день, что превышает средний импорт и поступления за тот же период 2022 года.

Сервисы отслеживания танкеров показывают, что несколько судов с миллионами баррелей топлива следуют в ЕС и должны прибыть до 5 февраля — это день начала действия эмбарго. Bloomberg отмечает, что еще одно судно с российским дизелем, Priority C, уже около трех недель находится у берегов Испании.

ЕС уже ввел эмбарго на поставки по морю российской нефти. Оно действует с 5 декабря прошлого года. С того же момента вступил в силу и потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. Его ввели не только европейские страны, но и члены G7 (то есть еще США, Великобритания, Канада и Япония), а также Австралия.

Помимо введения эмбарго на морские поставки нефтепродуктов, Запад также собирается ввести потолок цен и для этой категории. Однако в данном случае планируется ввести два значения в зависимости от вида топлива. Минфин США 21 января объявил, что лимиты будут разными для «продуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти», то есть дизеля и бензина, и для «продуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти», то есть мазута.

Bloomberg накануне, 26 января, сообщил возможные величины ценовых потолков — для дизеля на уровне $100 за баррель и для мазута на уровне $45 за баррель. По данным источников агентства, такие лимиты обсуждают в ЕС.

Россия после введения потолка цен на нефть подготовила ответные меры. Согласно президентскому указу, запрещены поставки нефти и нефтепродуктов иностранным гражданам и компаниям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

Запрет на поставки нефти будет действовать пять месяцев — с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Срок действия меры в отношении нефтепродуктов определит правительство. По решению президента могут быть сделаны исключения на поставки.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
дизель эмбарго нефтепродукты Евросоюз
Материалы по теме
Bloomberg узнал размер возможного потолка цен на дизель из России
Экономика
Еврокомиссия выдвинула предложения по лимиту цен на нефтепродукты
Экономика
Bloomberg узнал о рекордных объемах перевалки нефти Urals в море
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter