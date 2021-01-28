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Отравление Навального ,  
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Прокуратура предостерегла от участия в следующих акциях за Навального

Ранее о новых акциях протеста объявили соратники оппозиционера. Прокуратура вынесла новые предупреждения пяти интернет-ресурсам, а также шести людям «о недопустимости противоправных действий», в том числе распространении призывов
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Прокуратура Москвы опубликовала предостережение об участии в несогласованных акциях протеста, а также о призывах к таким акциям. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

Ранее о том, что в поддержку оппозиционера Алексея Навального состоятся новые акции протеста, объявили его соратники.

В сообщении прокуратуры говорится, что ведомство выявило публикации в соцсетях, в которых содержались призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, «в массовых беспорядках, а также массовых публичных мероприятиях», организованных с нарушением закона.

Шесть соцсетей оштрафуют за неудаление призывов к участию в митингах
Политика
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

«Распространение, а равно предоставление технических возможностей для распространения информации с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в несогласованных публичных мероприятиях и массовых беспорядках создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ведомство вынесло предупреждение руководителям пяти российским и иностранным интернет-компаниям. Также предостережения о недопустимости противоправных действий направлены шести физическим лицам, призывавшим к участию в акциях, уточнила прокуратура.

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Предыдущие акции протеста прошли во многих российских городах 23 января. В некоторых, в том числе в Москве, они сопровождались стычками протестующих с сотрудниками ОМОНа, полиции и Росгвардии.

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Незадолго до акций Роскомнадзор по требованию прокуратуры направлял соцсетям предписание удалить сообщения с призывами к митингам. Несмотря на то что было удалено почти 90% спорного контента, шесть соцсетей, включая Facebook, Twitter и «ВКонтакте», а также TouTube было решено оштрафовать. Роскомнадзор сообщил, что суммарно интернет-площадки не удалили 170 противоправных призывов.

Акция в Москве в поддержку Алексея Навального. Фоторепортаж
Фотогалерея 

После митингов возбудили более 20 уголовных дел, в том числе о вовлечении несовершеннолетних в противоправные действия, призывах к массовым беспорядкам, нападениях на сотрудников правоохранительных органов. По данным правозащитной организации «ОВД-Инфо», всего по стране 23 января задержали 3980 человек, из них 1544 в Москве. МВД пока не называло число задержанных.

Автор
Мария Лисицына
Алексей Навальный прокуратура Москвы акции протеста митинги
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