Прокуратура предостерегла от участия в следующих акциях за Навального

Ранее о новых акциях протеста объявили соратники оппозиционера. Прокуратура вынесла новые предупреждения пяти интернет-ресурсам, а также шести людям «о недопустимости противоправных действий», в том числе распространении призывов

Фото: Владислав Шатило / РБК

Прокуратура Москвы опубликовала предостережение об участии в несогласованных акциях протеста, а также о призывах к таким акциям. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

Ранее о том, что в поддержку оппозиционера Алексея Навального состоятся новые акции протеста, объявили его соратники.

В сообщении прокуратуры говорится, что ведомство выявило публикации в соцсетях, в которых содержались призывы к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, «в массовых беспорядках, а также массовых публичных мероприятиях», организованных с нарушением закона.

«Распространение, а равно предоставление технических возможностей для распространения информации с призывами к участию граждан, в том числе несовершеннолетних, в несогласованных публичных мероприятиях и массовых беспорядках создает угрозу нарушения общественного порядка и общественной безопасности», — говорится в сообщении прокуратуры.