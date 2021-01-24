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Всем 29 пострадавшим на акции протеста в Москве оказали медпомощь

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Все 29 пострадавших в ходе акций протеста 23 января в Москве получили необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения.

«В результате несанкционированных митингов 29 человек были доставлены в приемные отделения городских больниц. Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В депздраве уточнили, что дальнейшее лечение в стационаре никому не потребовалось и сейчас в больницах никого из пострадавших не осталось.

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Фото:Антон Ваганов / Reuters

Несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток, прошли в Москве и других городах России 23 января.

В «ОВД-Инфо» заявили о более чем 3,5 тыс. задержанных по всей стране, больше всего в Москве (1360 человек) и Санкт-Петербурге (523). В столице страны также прошли столкновения протестующих с сотрудниками ОМОНа. МВД пока не давало официальных комментариев. В оперштабе Москвы заявили, что на протесты пришли 19 человек, зараженных коронавирусной инфекцией.

Москва медпомощь пострадавшие акция протеста
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