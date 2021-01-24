Всем 29 пострадавшим на акции протеста в Москве оказали медпомощь

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Все 29 пострадавших в ходе акций протеста 23 января в Москве получили необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения.

«В результате несанкционированных митингов 29 человек были доставлены в приемные отделения городских больниц. Всем пациентам была оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

В депздраве уточнили, что дальнейшее лечение в стационаре никому не потребовалось и сейчас в больницах никого из пострадавших не осталось.

Несогласованные акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, арестованного на 30 суток, прошли в Москве и других городах России 23 января.