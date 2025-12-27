Путину доложили о взятии Димитрова и Гуляйполя

Президенту Владимиру Путину доложили о взятии Димитрова в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области, сообщил Кремль.

Путин посетил командный пункт Объединенной группировки войск и заслушал доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Гуляйполе — это город в Пологовском районе Запорожской области, в 99 км к юго-востоку от областного центра, в 130 км от Бердянска и в 650 км от Киева.

Димитров (украинское название — Мирноград) — город на западе Донбасса, в Покровском районе. Считается восточным пригородом Покровска (Красноармейска). Находится в 50 км от Донецка. Герасимов доложил Путину о взятии Красноармейска 1 декабря.