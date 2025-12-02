 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Путину доложили о начале операции по занятию города Гуляйполе

Сюжет
Военная операция на Украине

Командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев доложил президенту России Владимиру Путину о начале операции по занятию города Гуляйполе в Запорожской области. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля по итогам визита президента в один из пунктов управления Объединенной группировки войск.

«Андрей Иванаев доложил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области подразделениями 5-й общевойсковой армии», — говорится в сообщении. По словам командующего, в северо-восточной части города идут уличные бои.

Минобороны России заявило о продвижении на гуляйпольском направлении
Политика
Фото:Станислав Красильников / РИА Новости

Гуляйполе — это город в Запорожской области, расстояние между населенным пунктом и Запорожьем составляет около 75 км. По данным на 2022 год, его население составляло более 12 тыс. человек.

О том, что российские военные дошли до окраины города, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил еще в 2024 году.

В ноябре 2025 года «Громадське» сообщило, что населенный пункт стал новой критической точкой российско-украинского конфликта. Телеканал называет этот город форпостом региона и приводит слова украинских командиров, которые заявляют, что ситуация на  этом направлении «катастрофическая».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
Гуляйполе Запорожская область Владимир Путин Андрей Иванаев
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Минобороны России заявило о продвижении на гуляйпольском направлении
Политика
Балицкий заявил, что российские военные дошли до окраины города Гуляйполе
Политика
Рогов заявил о переброске стратегического резерва ВСУ под Гуляйполе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 02:57 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 02:57
Еще два российских аэропорта приостановили полеты Политика, 03:03
Карл III лишил принца Эндрю последних королевских титулов Общество, 03:02
ABC News узнал, по какому вопросу США и Украина не достигли прогресса Политика, 02:46
Три российских аэропорта временно ограничили полеты Политика, 02:27
Путину доложили о начале операции по занятию города Гуляйполе Политика, 02:19
FT заметила подготовку Киевом экономики к двум путям развития конфликта Экономика, 01:48
Фон дер Ляйен сообщила о прогрессе в разработке мирного плана ЕС Политика, 01:45
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Путин назвал конфликт на Украине «трагедией украинского народа» Политика, 01:10
Кулеба предупредил о «долгой войне» без неприятной сделки Политика, 01:02
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Путин рассказал о задаче группировки войск «Север» Политика, 00:48
Путин заявил, что Россия наращивает давление по всей линии фронта Политика, 00:22
Волчанск: основные факты о городе, роль в военных действиях База знаний, 00:15
Покровск: почему этот город важен для армий России и Украины База знаний, 00:10