Путину доложили о начале операции по занятию города Гуляйполе
Командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев доложил президенту России Владимиру Путину о начале операции по занятию города Гуляйполе в Запорожской области. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля по итогам визита президента в один из пунктов управления Объединенной группировки войск.
«Андрей Иванаев доложил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области подразделениями 5-й общевойсковой армии», — говорится в сообщении. По словам командующего, в северо-восточной части города идут уличные бои.
Гуляйполе — это город в Запорожской области, расстояние между населенным пунктом и Запорожьем составляет около 75 км. По данным на 2022 год, его население составляло более 12 тыс. человек.
О том, что российские военные дошли до окраины города, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил еще в 2024 году.
В ноябре 2025 года «Громадське» сообщило, что населенный пункт стал новой критической точкой российско-украинского конфликта. Телеканал называет этот город форпостом региона и приводит слова украинских командиров, которые заявляют, что ситуация на этом направлении «катастрофическая».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили