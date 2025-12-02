Путину доложили о начале операции по занятию города Гуляйполе

Командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев доложил президенту России Владимиру Путину о начале операции по занятию города Гуляйполе в Запорожской области. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Кремля по итогам визита президента в один из пунктов управления Объединенной группировки войск.

«Андрей Иванаев доложил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по освобождению города Гуляйполе Запорожской области подразделениями 5-й общевойсковой армии», — говорится в сообщении. По словам командующего, в северо-восточной части города идут уличные бои.

Гуляйполе — это город в Запорожской области, расстояние между населенным пунктом и Запорожьем составляет около 75 км. По данным на 2022 год, его население составляло более 12 тыс. человек.

О том, что российские военные дошли до окраины города, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил еще в 2024 году.

В ноябре 2025 года «Громадське» сообщило, что населенный пункт стал новой критической точкой российско-украинского конфликта. Телеканал называет этот город форпостом региона и приводит слова украинских командиров, которые заявляют, что ситуация на этом направлении «катастрофическая».