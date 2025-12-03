Российские подразделения продвинулись к востоку от города Гуляйполе

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Восток» заняли населенный пункт Червоное в Запорожской области.

Этот населенный пункт находится в нескольких километрах к востоку от города Гуляйполе. С 2022 года село практически все время находилось рядом с линией соприкосновения. Ранее Минобороны сообщило о занятии расположенного поблизости населенного пункта Зеленый Гай.

Также в зоне военной операции произошли следующие события:

подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям четырех бригад и штурмового полка в районах населенных пунктов Андреевка, Хотень, Новая Сечь, Вильча, Старица, Варваровка, Лиман;

подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям пяти бригад в районах населенных пунктов Купянск Узловой, Моначиновка, Новоосиново, Благодатовка, Александровка;

подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Славянск, Бересток, Дружковка, Степановка, Карповка, Константиновка;

подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям 17 бригад и трех штурмовых полков в районах населенных пунктов Анновка, Димитров, Родинское, Доброполье, Светлое, Водянское, Торецкое, Белицкое, Белозерское, Новопавловка;

подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям пяти бригад и двух штурмовых полков в районах населенных пунктов Воздвижевка, Косовцево, Зализничное, Гуляйполе, Андреевка;

подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям двух бригад в районах населенных пунктов Вольнянск, Новояковлевка, Степногорск, Приморское.

Общие потери ВСУ за сутки Минобороны оценило более чем в 1250 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе один танк, 155-мм самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000, боевая машина РСЗО Vampire.