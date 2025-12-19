 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Прямая линия Путина⁠,
0

Россия взяла под контроль 50% Димитрова в ДНР

Армия России взяла под контроль 50% Димитрова в ДНР
Сюжет
Прямая линия Путина
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: news_kremlin / Telegram
Фото: news_kremlin / Telegram

Вооруженные силы России взяли под контроль 50% города Димитрова, находящегося в ДНР. Об этом на прямой линии заявил президент России Владимир Путин. РБК ведет онлайн- и прямую трансляцию.

По словам президента, Димитров полностью окружен. «Более 50% города под нашим контролем. У меня нет сомнений, что ребята доберут и этот населенный пункт», — рассказал российский лидер.

Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное к этому часу
Политика
Фото:Александр Неменов / Reuters

Кроме того, российская армия взяла под контроль город Северск в ДНР, напомнил Путин. По словам президента, взятие этого города открыло возможности продвижения к одному из основных укрепрайонов ВСУ — Славянску. Под контролем Вооруженных сил России кроме Димитрова также находится 50% Красного Лимана и более 50% Константиновки. «Противник здесь несет серьезные потери. Успеха не добивается», — подчеркнул Путин.

Ранее Минобороны сообщило, что за неделю российская армия в результате наступления заняла четыре населенных пункта — Песчаное и Герасимовку в Днепропетровской области, Варваровку в Запорожской области и Новоплатоновку в Харьковской области. В операциях участвовали группировка «Восток» и подразделения «Запада».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп призвал Украину поторопиться в прекращении конфликта

США объявили о приостановке программы розыгрыша грин-карт

FT: ЕС решил не использовать российские активы для финансирования Украины

Макрон призвал Европу готовиться к диалогу с Путиным

WP рассказала об «орбитальном бое» спутников США и Китая

Адмирал НАТО признал слабость альянса в случае затяжной войны
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Карева
Владимир Путин Прямая линия Дмитров
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Путин сообщил, что небо над Купянском «как в мухах» из-за БПЛА
Политика
Путин пригласил на прямую линию командира, бравшего Северск
Политика
Путин заявил о скором взятии под контроль Красного Лимана
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
Банк России снизил ключевую ставку пятый раз подряд Финансы, 13:30
Путин рассказал о мерах по поиску пропавших без вести в зоне спецоперации Политика, 13:30
Тренд на коллаборации: как такие альянсы помогают развивать бизнес Отрасли, 13:26
Путин дал совет по борьбе с телефонными мошенниками Общество, 13:25
Путин заявил о поддержке государством разрабатывающих дроны «кулибиных» Политика, 13:23
IBU отказался рассматривать иск о недопуске россиян в ускоренном порядке Спорт, 13:20
Путин оценил потенциал ветеранов военной операции на гражданке Политика, 13:20
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Путин назвал число вступивших в этом году в войска контрактников Политика, 13:18
Путин принес жене погибшего военного извинения за нерасторопность служб Политика, 13:16
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное к этому часу Политика, 13:15
Талалаев назвал маразмом увольнение Станковича из «Спартака» Спорт, 13:11
«Импакт-бизнес»: как компании меняют среду, культуру и общество Стиль, 13:10
В США утвердили прокриптовалютных кандидатов на посты глав регуляторов Крипто, 13:05
Путин назвал «скромным» рост производительности труда в России Общество, 13:02