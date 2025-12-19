Россия взяла под контроль 50% Димитрова в ДНР
Вооруженные силы России взяли под контроль 50% города Димитрова, находящегося в ДНР. Об этом на прямой линии заявил президент России Владимир Путин. РБК ведет онлайн- и прямую трансляцию.
По словам президента, Димитров полностью окружен. «Более 50% города под нашим контролем. У меня нет сомнений, что ребята доберут и этот населенный пункт», — рассказал российский лидер.
Кроме того, российская армия взяла под контроль город Северск в ДНР, напомнил Путин. По словам президента, взятие этого города открыло возможности продвижения к одному из основных укрепрайонов ВСУ — Славянску. Под контролем Вооруженных сил России кроме Димитрова также находится 50% Красного Лимана и более 50% Константиновки. «Противник здесь несет серьезные потери. Успеха не добивается», — подчеркнул Путин.
Ранее Минобороны сообщило, что за неделю российская армия в результате наступления заняла четыре населенных пункта — Песчаное и Герасимовку в Днепропетровской области, Варваровку в Запорожской области и Новоплатоновку в Харьковской области. В операциях участвовали группировка «Восток» и подразделения «Запада».
