Военная операция на Украине⁠,
0

Российские военные взяли под контроль запорожское село Варваровка

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Подразделения группировки войск «Восток» взяли под контроль населенный пункт Варваровка в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.

Село Варваровка принадлежит к Добропольскому сельскому совету, расположена в Гуляйпольском районе, на правом берегу реки Гайчур в 2,5 км от города Гуляйполе. Население по переписи 2001 года составляло 368 человек.

В Минобороны отметили, что подразделения группировки войск «Восток» также нанесли поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Андреевка, Гавриловка Днепропетровской области, Воздвижевка, Гуляйполе, Косовцево, Любицкое и Терноватое Запорожской области.

Зеленский анонсировал встречу с США и оценил шансы на мир
Политика
Владимир Зеленский

Кроме того, в сводке Минобороны указано, что российские войска нанесли поражение складам горючего, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 290 беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Материал дополняется

Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Запорожская область Украина российские военные
