Гуляйполе: основные факты о городе, роль в военных действиях
Где находится Гуляйполе
Гуляйполе — это город в Пологовском районе Запорожской области, в 99 км к юго-востоку от областного центра, в 130 км от Бердянска и в 650 км от Киева. С 2016 года — центр объединенной территориальной общины, куда ныне входят 32 населенных пункта, среди которых крупнейшие — села Успеновка, Гуляйпольское и Темировка.
Город расположен в северо-западной части Запорожской области в степной зоне на западном берегу реки Гайчур — притока реки Волчьей в бассейне Днепра. В 8 км от города — одноименная железнодорожная станция (в ПГТ Зализничное). Территориальной дорогой Т-0814 и национальной трассой Н-06 связан с районным центром (город Пологи) и с Запорожьем. Площадь города — 24,7 кв. км.
Население
По данным последней переписи населения, в 2001 году в Гуляйполе проживало 17 тыс. 77 человек, из которых подавляющее большинство составляли украинцы (93,71%). В языковом отношении также абсолютно преобладали носители украинского языка (94,50%). На 1 января 2022 года украинская статистика оценивала население города в 12 786 жителей. После начала полномасштабных боевых действий в 2022 году Гуляйполе был в значительной мере оставлен жителями.
История Гуляйполя
Район современного Гуляйполя активно заселялся беглыми крепостными и гайдамаками после Кючук-Кайнарджийского мирного договора 1774 года и ликвидации Запорожской сечи. Сам город был основан в 1785 году на правом берегу реки Гайчур на балке Калмычка как воинская слобода. Его первыми жителями были казенные поселенцы из Стародубщины, Слобожанщины, Киевщины, Черниговщины и Полтавщины, активно заселялся молдаванами, поляками, с середины XIX века — немцами и евреями. Название слобода получила от одноименного населенного пункта, откуда происходили первые поселенцы (позже оно называлось Златополье, ныне в составе города Новомиргород Кировоградской области). В 1794-м там проживало 1298 человек. Неподалеку от нее располагался чумацкий шлях, за счет чего развивалась торговля и ремесла.
В 1798-м Гуляйполе стало волостным центром. Относилось к Александрийскому уезду Екатеринославской губернии. В 1850 году там проживало 2442 человека. В конце XIX века там работали несколько кустарных артелей и мастерских, завод по производству сельхозтехники, паровые мельницы, винокуренный и кирпичные заводы, ежегодно проходило три ярмарки. С 1884-го и до начала Первой мировой войны в Гуляйполе раз в три года проводились земские выставки-аукционы сельхозтехники и промышленной продукции. В 1898-м неподалеку была проложена железная дорога по линии Чаплино — Бердянск, после чего началось быстрое развитие торговли. К 1914-му проживало 16,2 тыс. В годы революции и Гражданской войны стал известен как центр крестьянского повстанческого движения под руководством Нестора Махно.
В 1923-1931, в 1935-1962 и в 1965-2020 годы — районный центр (с 1939-го в составе Запорожской области), с 1938-го — город. В октябре 1941-го — сентябре 1943-го был оккупирован немецкими войсками. В послевоенное время развивался как центр пищевой и легкой промышленности, там открылись завод лакокрасочных материалов (в 1962-м), крупнейший в Украине сырозавод (в 1969-м).
В постсоветское время население города сокращалось. В 2020 году Гуляйпольский район ликвидировали и включили в состав Положского района. Тем не менее вплоть до 2022 года продолжал работу Гуляйпольский машиностроительный завод (в составе «Мотор-Сич»), порядка 20 пищевкусовых производств и около 15 фермерских хозяйств.
Центр города в районе улицы Соборной и одноименной площади образован исторической кирпичной малоэтажной застройкой конца XIX — начала XX века. Поэтому с 2001 города Гуляйполе относился к историческим населенным городам Украины. Там расположено 17 памятников городского значения, в том числе дом купца Карманова (1899), отель Альтгаузена (конец XIX века), и 66 археологических памятников, среди которых — половецкий каменный идол XII—XIII веков. Действовали краеведческий музей (в здании банка Товарищества взаимного кредита 1901 года), дом-музей Нестора Махно и др.
Бои за Гуляйполе
После начала полномасштабных боевых действий и взятия российскими войсками райцентра — города Пологи Гуляйполе оказалось прифронтовым городом, там был образован укрепрайон. Активные бои на подступах к нему велись в марте-апреле 2022 года. За счет того, что Гуляйполе оказался примерно в 6 км от занятого российскими военными села Дорожнянка, город оказался в зоне поражения ствольной и реактивной артиллерии, там остановилась подача электричества, воды и газа. В марте там была объявлена частичная эвакуация, в результате чего уже к концу месяца в нем осталось только 2 тыс. человек. К августу 2024-го в городе проживало не более 900 человек. По словам начальника Гуляйпольской городской администрации Сергея Ярмака, в городе в начале 2025-го были разрушены или повреждены почти все объекты жилой и коммунальной инфраструктуры, в том числе 100% многоквартирного жилого фонда и 70% частного сектора.
В конце сентября — начале октябре 2025-го российские войска прорвали оборону ВСУ на линии Полтавка — Ровнополье и к середине ноября продвинулись по направлению к Гуляйполю, в результате чего защищавший город гарнизон оказался под угрозой окружения. В начале декабря российские войска заняли Доброполье и Зеленый Гай к северу и востоку от города соответственно, обеспечив возможность наступления на город с двух направлений.
В начале декабря 2025 года командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев доложил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по занятию Гуляйполя. По его словам, в северо-восточной части города идут уличные бои.
Стратегическое значение города для ВСУ объясняется тем, что Гуляйполе представляет собой единственный крупный населенный пункт на первой линии обороны украинского Южного фронта и важный логистический узел для снабжения группировок ВСУ в Орехове и Запорожье. С юга город прикрывает еще одну линию обороны, расположенную по реке Гайчур — ее прорыв российскими войсками откроет путь к наступлению к Орехову и Запорожью.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили