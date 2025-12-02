Гуляйполе: основные факты о городе, роль в военных действиях

Гуляйполе (Фото: Andriy Andriyenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Где находится Гуляйполе

Гуляйполе — это город в Пологовском районе Запорожской области, в 99 км к юго-востоку от областного центра, в 130 км от Бердянска и в 650 км от Киева. С 2016 года — центр объединенной территориальной общины, куда ныне входят 32 населенных пункта, среди которых крупнейшие — села Успеновка, Гуляйпольское и Темировка.

Город расположен в северо-западной части Запорожской области в степной зоне на западном берегу реки Гайчур — притока реки Волчьей в бассейне Днепра. В 8 км от города — одноименная железнодорожная станция (в ПГТ Зализничное). Территориальной дорогой Т-0814 и национальной трассой Н-06 связан с районным центром (город Пологи) и с Запорожьем. Площадь города — 24,7 кв. км.

Население

По данным последней переписи населения, в 2001 году в Гуляйполе проживало 17 тыс. 77 человек, из которых подавляющее большинство составляли украинцы (93,71%). В языковом отношении также абсолютно преобладали носители украинского языка (94,50%). На 1 января 2022 года украинская статистика оценивала население города в 12 786 жителей. После начала полномасштабных боевых действий в 2022 году Гуляйполе был в значительной мере оставлен жителями.

История Гуляйполя

Район современного Гуляйполя активно заселялся беглыми крепостными и гайдамаками после Кючук-Кайнарджийского мирного договора 1774 года и ликвидации Запорожской сечи. Сам город был основан в 1785 году на правом берегу реки Гайчур на балке Калмычка как воинская слобода. Его первыми жителями были казенные поселенцы из Стародубщины, Слобожанщины, Киевщины, Черниговщины и Полтавщины, активно заселялся молдаванами, поляками, с середины XIX века — немцами и евреями. Название слобода получила от одноименного населенного пункта, откуда происходили первые поселенцы (позже оно называлось Златополье, ныне в составе города Новомиргород Кировоградской области). В 1794-м там проживало 1298 человек. Неподалеку от нее располагался чумацкий шлях, за счет чего развивалась торговля и ремесла.

В 1798-м Гуляйполе стало волостным центром. Относилось к Александрийскому уезду Екатеринославской губернии. В 1850 году там проживало 2442 человека. В конце XIX века там работали несколько кустарных артелей и мастерских, завод по производству сельхозтехники, паровые мельницы, винокуренный и кирпичные заводы, ежегодно проходило три ярмарки. С 1884-го и до начала Первой мировой войны в Гуляйполе раз в три года проводились земские выставки-аукционы сельхозтехники и промышленной продукции. В 1898-м неподалеку была проложена железная дорога по линии Чаплино — Бердянск, после чего началось быстрое развитие торговли. К 1914-му проживало 16,2 тыс. В годы революции и Гражданской войны стал известен как центр крестьянского повстанческого движения под руководством Нестора Махно.

В 1923-1931, в 1935-1962 и в 1965-2020 годы — районный центр (с 1939-го в составе Запорожской области), с 1938-го — город. В октябре 1941-го — сентябре 1943-го был оккупирован немецкими войсками. В послевоенное время развивался как центр пищевой и легкой промышленности, там открылись завод лакокрасочных материалов (в 1962-м), крупнейший в Украине сырозавод (в 1969-м).

В постсоветское время население города сокращалось. В 2020 году Гуляйпольский район ликвидировали и включили в состав Положского района. Тем не менее вплоть до 2022 года продолжал работу Гуляйпольский машиностроительный завод (в составе «Мотор-Сич»), порядка 20 пищевкусовых производств и около 15 фермерских хозяйств.

Центр города в районе улицы Соборной и одноименной площади образован исторической кирпичной малоэтажной застройкой конца XIX — начала XX века. Поэтому с 2001 города Гуляйполе относился к историческим населенным городам Украины. Там расположено 17 памятников городского значения, в том числе дом купца Карманова (1899), отель Альтгаузена (конец XIX века), и 66 археологических памятников, среди которых — половецкий каменный идол XII—XIII веков. Действовали краеведческий музей (в здании банка Товарищества взаимного кредита 1901 года), дом-музей Нестора Махно и др.

Бои за Гуляйполе

После начала полномасштабных боевых действий и взятия российскими войсками райцентра — города Пологи Гуляйполе оказалось прифронтовым городом, там был образован укрепрайон. Активные бои на подступах к нему велись в марте-апреле 2022 года. За счет того, что Гуляйполе оказался примерно в 6 км от занятого российскими военными села Дорожнянка, город оказался в зоне поражения ствольной и реактивной артиллерии, там остановилась подача электричества, воды и газа. В марте там была объявлена частичная эвакуация, в результате чего уже к концу месяца в нем осталось только 2 тыс. человек. К августу 2024-го в городе проживало не более 900 человек. По словам начальника Гуляйпольской городской администрации Сергея Ярмака, в городе в начале 2025-го были разрушены или повреждены почти все объекты жилой и коммунальной инфраструктуры, в том числе 100% многоквартирного жилого фонда и 70% частного сектора.

В конце сентября — начале октябре 2025-го российские войска прорвали оборону ВСУ на линии Полтавка — Ровнополье и к середине ноября продвинулись по направлению к Гуляйполю, в результате чего защищавший город гарнизон оказался под угрозой окружения. В начале декабря российские войска заняли Доброполье и Зеленый Гай к северу и востоку от города соответственно, обеспечив возможность наступления на город с двух направлений.

В начале декабря 2025 года командующий войсками группировки «Восток» Андрей Иванаев доложил о выходе группировки к реке Гайчур и начале операции по занятию Гуляйполя. По его словам, в северо-восточной части города идут уличные бои.

Стратегическое значение города для ВСУ объясняется тем, что Гуляйполе представляет собой единственный крупный населенный пункт на первой линии обороны украинского Южного фронта и важный логистический узел для снабжения группировок ВСУ в Орехове и Запорожье. С юга город прикрывает еще одну линию обороны, расположенную по реке Гайчур — ее прорыв российскими войсками откроет путь к наступлению к Орехову и Запорожью.