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В суд подали коллективный иск к Ивлеевой на ₽1 млрд за «голую вечеринку»

В суд подали иск к Ивлеевой о компенсации ущерба от вечеринки в ₽1 млрд рублей
Александр Иншаков
Александр Иншаков (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

Продюсер Александр Иншаков подал в Хамовнический суд Москвы иск к Анастасии Ивлеевой на 1 млн руб. после ее «голой вечеринки», копия документа есть у РБК. К требованию присоединились еще 22 человека.

В иске говорится, что вечеринка принесла «нравственные страдания» Иншакову, другим подписавшимся, а также миллионам россиян, «воспитанных в духе патриотизма, любви к родине, сохранению традиционных семейных и культурных ценностей».

Они требуют:

  • взыскать с Ивлеевой 1 млрд руб. за «компенсацию морального вреда»;
  • обязать блогера перечислись 1 млрд руб. в фонд поддержки участников военной операции «Защитники отечества»;
  • арестовать имущество девушки «в чем бы оно не заключалось и где бы оно не находилось»;
  • запретить Ивлеевой вести культурно-массовые мероприятия в России, в том числе корпоративы, и рекламировать бренды.

Ивлеева извинилась за «голую вечеринку»
Общество

Вечеринка Almost Naked («Почти голый»), которую организовала Ивлеева, прошла в ночь с 20 на 21 декабря в московском клубе «Мутабор». На ней были Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита и другие.

Фото и видео с вечеринки вызвали большой резонанс, на некоторых из них Роскомнадзор усмотрел признаки «пропаганды ЛГБТ» (Верховный суд признал«международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России). Ряд депутатов, активистов и общественных организаций обратились в прокуратуру, Следственный комитет и МВД для организации проверок.

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Ивлеева извинилась за «голую вечеринку». Она пояснила, что это была часть презентации невышедших фотосъемок, сделанных для журнала Playboy, который в 2022 году ушел из России. После вечеринки МТС исключил Ивлееву из амбассадоров, рекламу оператора с ее участием сняли с эфира.

Теги
Персоны
Анастасия Ивлеева Хамовнический суд Москвы моральный ущерб
Анастасия Ивлеева фото

Анастасия Ивлеева

блогер, телеведущая, актриса
8 марта 1991 года
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