Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 декабря
EUR ЦБ: 75,09 (+1,75) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Курс доллара на 22 декабря
USD ЦБ: 70,53 (+1,52) Инвестиции, 21 дек, 16:13
Зеленский заявил, что Украина «жива и невредима» Политика, 04:08
Минфин США пояснил, как будет действовать потолок цен на нефтепродукты Экономика, 03:42
Байден заявил, что Зеленский «открыт для достижения мира» на Украине Политика, 03:40
МИД ответил на заявление спецслужбы Молдавии о плане «наступления» России Политика, 03:00
TV2 узнал о возможном назначении Столтенберга главой МВФ Политика, 02:57
США ужесточили санкции против ЧВК Вагнера Политика, 02:24
«Пожиратели жизни»: как прекратить бессмысленные занятия РБК и Газпромбанк, 02:02
Подарок, который хочется оставить себе
Подарочный сертификат на подписку РБК Pro со скидкой до 25%
Подарить подписку
Рогозина и премьера ДНР ранили при обстреле гостиницы в Донецке Политика, 01:32
Зеленский поделился своим пониманием «справедливого мира» Политика, 01:24
Зеленский пообещал вернуться на Украину с «чудесными новостями» Политика, 01:11
45 планировок и новые технологии: что такое сити-комплекс «Амарант» РБК и Амарант, 01:03
ВОЗ заявил о дефиците антибиотиков из-за всплеска респираторных инфекций Общество, 00:30
В Пентагоне допустили месяцы подготовки ВСУ к использованию ЗРК Patriot Политика, 00:26
Бизнес, адреналин и спорт: как воспитать в себе характер РБК и Газпромбанк, 00:16
Политика ,  
0 

Зеленский заявил, что Украина «жива и невредима»

Зеленский: несмотря на мрачные прогнозы, Украина «жива и невредима»

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Конгрессе США после встречи с американским президентом Джо Байденом в Белом доме, поблагодарил Вашингтон за помощь, оказанную с начала боевых действий.

«Несмотря на все трудности и мрачные сценарии, Украина не пала. Украина жива и невредима», — заявил он. Глава государства отметил преимущество России в боеприпасах, заявил, что у Москвы «гораздо больше ракет и самолетов, чем когда-либо было у нас», но подчеркнул, что его страна «продолжает бороться за независимость и свободу»: «Украина держит свои позиции и никогда не сдастся».

Он призвал США не прекращать поддержку, отметив, что Украина нуждается в поставках оружия и боеприпасов. Зеленский подчеркнул, что не собирается просить американских военных сражаться за украинских, поскольку те «прекрасно могут управлять американскими танками и самолетами». США, хотя оказали Украине существенную военную помощь с начала боевых действий, пока воздерживаются от передачи Киеву танков и самолетов.

Также украинский лидер заявил о необходимости усилить санкции против России.

По окончании выступления Зеленский вручил спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси украинский флаг, который ему передали военные в Бахмуте (глава государства приезжал в город 20 декабря).

Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. В начале боевых действий власти называли в их числе «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны. В начале декабря в Кремле заявили, что одна из ключевых целей России — защита жителей Донбасса, выполнение этой задачи привело к присоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. 

Россия ранее не раз заявляла, что готова к переговорам, которые прекратились весной, но не видит встречного желания Киева. В частности, в конце сентября об этом говорил российский президент Владимир Путин, указав при этом, что статус новых обсуждаться не будет. 9 декабря он сказал, что урегулирование конфликта будет длительным процессом, но «всем участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются «на земле». По словам Путина, то российские войска не сталкиваются с проблемами на Украине, «все стабильно» и идет своим чередом.

Читайте на РБК Pro
Как справиться с главным признаком старения: 3 эффективных метода
«Недобанк» за $33 млрд: почему регуляторы не доверяют стартапу Revolut
Конец льготной ипотеки: что будет с акциями застройщиков
Как работодатели «срезают» премии, ссылаясь на спецоперацию

Материал дополняется

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter