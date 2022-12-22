Зеленский заявил, что Украина «жива и невредима»

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в Конгрессе США после встречи с американским президентом Джо Байденом в Белом доме, поблагодарил Вашингтон за помощь, оказанную с начала боевых действий.

«Несмотря на все трудности и мрачные сценарии, Украина не пала. Украина жива и невредима», — заявил он. Глава государства отметил преимущество России в боеприпасах, заявил, что у Москвы «гораздо больше ракет и самолетов, чем когда-либо было у нас», но подчеркнул, что его страна «продолжает бороться за независимость и свободу»: «Украина держит свои позиции и никогда не сдастся».

Он призвал США не прекращать поддержку, отметив, что Украина нуждается в поставках оружия и боеприпасов. Зеленский подчеркнул, что не собирается просить американских военных сражаться за украинских, поскольку те «прекрасно могут управлять американскими танками и самолетами». США, хотя оказали Украине существенную военную помощь с начала боевых действий, пока воздерживаются от передачи Киеву танков и самолетов.

Также украинский лидер заявил о необходимости усилить санкции против России.

По окончании выступления Зеленский вручил спикеру палаты представителей Нэнси Пелоси украинский флаг, который ему передали военные в Бахмуте (глава государства приезжал в город 20 декабря).

Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. В начале боевых действий власти называли в их числе «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны. В начале декабря в Кремле заявили, что одна из ключевых целей России — защита жителей Донбасса, выполнение этой задачи привело к присоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Россия ранее не раз заявляла, что готова к переговорам, которые прекратились весной, но не видит встречного желания Киева. В частности, в конце сентября об этом говорил российский президент Владимир Путин, указав при этом, что статус новых обсуждаться не будет. 9 декабря он сказал, что урегулирование конфликта будет длительным процессом, но «всем участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются «на земле». По словам Путина, то российские войска не сталкиваются с проблемами на Украине, «все стабильно» и идет своим чередом.

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