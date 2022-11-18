Республиканцы внесли в конгресс проект об аудите средств на помощь Киеву

Парламентарии требуют, чтобы все документы и обсуждения, касающиеся выделения средств Украине, согласовывались заранее. Соавтор законопроекта отметила, что американцы должны знать, куда направляют их налоги

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Республиканцы из числа членов палаты представителей американского конгресса внесли законопроект об аудите средств, выделяемых США на поддержку Украины. Об этом сообщил старший корреспондент в американском парламенте Генри Роджерс на своей странице в Twitter, его сообщение переслала в свой блог представитель республиканцев в нижней палате Марджори Тейлор Грин.

«Я призываю к аудиту средств на Украину», — написала Грин в Twitter.

В материале для газеты Daily Caller Роджерс отметил, что законопроект подготовила группа из одиннадцати республиканцев во главе с Грин. Парламентарии требуют, чтобы все документы и обсуждения, касающиеся выделения средств Украине, согласовывались заранее. Это касается военной, гражданской и финансовой помощи, сказано в материале.

Сама Грин сказала газете, что «американский народ заслуживает того, чтобы [знать], куда идут его с трудом заработанные налоговые доллары для иностранного государства, которое не является членом НАТО».

Накануне представитель партии Майкл Маккол сказал, что республиканцы хотят усилить контроль за помощью, которую США выделяют Киеву. Он подчеркнул, что в вопросе поставок необходимо больше «контроля и подотчетности», но исключил отказ США от помощи Украине.

«Мы собираемся выдвинуть условия для помощи. Например, мы предоставим вам эту помощь, но мы хотим, чтобы наши партнеры по НАТО тоже несли это бремя, а не только Соединенные Штаты делали это», — отметил парламентарий. Reuters писал, что Маккол может возглавить комитет палаты представителей по иностранным делам после выборов в конгресс.

В начале ноября в США прошли выборы, на которых полностью переизбиралась нижняя палата конгресса — палата представителей — и частично — сенат. Ранее обе контролировала Демократическая партия. Республиканцы, согласно прогнозам исследовательской компании Edison Research, которые приводило Reuters, получили в нижней палате 218 мест из 435 и обеспечили себе большинство. Об этом же сообщали CNN и NBC. С победой республиканскую партию уже поздравил президент США Джо Байден.

Представители партии еще до выборов допускали, что при победе республиканцев Соединенные Штаты могут уменьшить объемы помощи, выделяемой Украине. Лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти не исключал, что власти не станут «выписывать Украине карт-бланш», если американская экономика окажется в состоянии рецессии и это скажется на уровне жизни людей.

«Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живете в приграничном регионе и вокруг — мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чем вы думаете», — говорил другой член палаты представителей от республиканской партии Келли Армстронг.

В Киеве выразили беспокойство из-за их заявлений. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сказал, что политики в преддверии выборов могут делать одни заявления, а после них проводить другой курс. Он подчеркнул, что Киев готов работать как с республиканцами, так и с демократами, чтобы помощь не была сокращена.

С января, пока большинство в нижней палате удерживала Демократическая партия, США выделили Украине на помощь в сфере безопасности более $19,3 млрд. $18,6 млрд из них США направили Киеву после начала спецоперации.

Российские власти критиковали Запад за поставки оружия Украине. В октябре в МИДе сказали, что красной линией для Москвы станут поставки Киеву «дальнобойных или более мощных средств поражения».