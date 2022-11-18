Конгрессвумен сравнила Украину с «51-м штатом США» из-за объемов помощи

Член палаты представителей конгресса США от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин во время пресс-конференции сравнила Украину с «51-м штатом США», критикуя политику выделения помощи. Трансляция мероприятия шла на канале NTD.

«Мы финансируем бюджет Украины — 11,8 миллиарда долларов направляется в виде бюджетной поддержки. Вопрос заключается в следующем: Украина что, теперь 51-й штат США? И какую должность занимает [президент Украины Владимир] Зеленский в нашем правительстве?». — сказала она.

В состав США входят 50 штатов и федеральный округ Колумбия, где находится Вашингтон. Также страна контролирует некоторые островные территории, в том числе Виргинские острова, Гуам, Пуэрто-Рико, Американское Самоа и другие.

Грин назвала этот факт «возмутительным» и заявила, что «американский народ заслуживает ответов».

Пресс-конференция, в рамках которой политик сделала заявление, касалась законопроекта об аудите средств, выделяемых США на поддержку Украины. Группа республиканцев во главе с Грин внесла его в американский конгресс накануне. Авторы документа настаивают, что все документы и обсуждения, касающиеся выделения средств Украине, должны согласовываться заранее. Это касается военной, гражданской и финансовой помощи.

О том, что республиканцы хотят усилить контроль за помощью, которую США выделяют Киеву, ранее говорил представитель партии от штата Техас Майкл Маккол. Согласно прогнозам исследовательской компании Edison Research и данным NBC и CNN, партия по итогам ноябрьских выборов должна получить большинство в нижней палате.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выражал беспокойство из-за возможного сокращения помощи и говорил, что власти готовы работать с республиканцами, как и с демократами, чтобы этого не произошло.

В ноябре народный депутат Рады от партии «Слуга народа» Роксолана Пидласа сообщила, что с начала российской спецоперации дефицит бюджета Украины на 58,2% покрывается за счет средств международных партнеров. Общее финансирование дефицита бюджета в этот период составило $39,7 млрд.

«Немного меньше половины финансирования от стран-партнеров и международных финансовых организаций составляют гранты, то есть безвозвратная помощь. США, например, преимущественно оказывают именно безвозвратную помощь», - сказала парламентарий, чье обращение опубликовано в телеграм-канале Верховной Рады.

3 ноября украинский парламент одобрил проект бюджета на 2023 год с рекордным дефицитом в $38 млрд или 20% ВВП. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук тогда заявил, что правительство намерено покрывать его за счет средств международных партнеров.