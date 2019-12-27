Госдеп напомнил о сроках избежания санкций из-за «Северного потока-2»

Ранее в силу вступили санкции США, которые предписывают блокировать активы всех компаний, которые связаны со строительством «Северного потока-2». Главный подрядчик по укладке труб сразу приостановил работы

Фото: Jens Buettner / DPA / AP

Подрядчики, участвующие в строительстве газопровода «Северный поток — 2» могут избежать американских санкций, если прекратят работы в течение 30 дней с момента подписания документа президентом США Дональдом Трампом — до 20 января 2020 года. Об этом говорится в пояснении Госдепартамента США к правилам действия американских ограничительных мер. О том, что предусматривается 30-дневный период на сворачивание деятельности по «Северному потоку-2», говорилось в тексте самого закона.

«Связанные с проектом стороны [подрядчики] должны завершить работу в течение 30 дней. Любая компания, участвующая в Nord Stream 2, должна внимательно изучить, что это означает для их деятельности», — отмечается в заявлении. Компании должны обеспечить необходимые условия, чтобы суда, занимающиеся прокладкой труб газопровода в Балтийском море, «немедленно прекратили строительство».

В Госдепе также указали на то, что Россия использует «Северный поток-2» в качестве инструмента «продолжающейся агрессии против Украины», стремясь таким образом помешать более тесной интеграции Киева с Европой и США. «Nord Stream 2 поможет сохранить значительную зависимость Европы от импорта российского СПГ, что создает экономическую и политическую уязвимость для наших европейских партнеров и союзников», — говорится в пояснении американского ведомства.

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США (NDAA) на будущий год, включив в него положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в «Северном потоке-2». Речь идет о полной блокировке всех американских активов подрядчиков, запрете на операции с ними и на въезд представителей этих компаний в Штаты. Таким образом, санкции США вступят в силу 20 января.