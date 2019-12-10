Конгресс США смягчил санкции против Nord Stream 2

В санкциях против газопровода Nord Stream 2, вписанных в проект оборонного бюджета США, есть серьезные исключения — они ставят под сомнение их эффективность

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Американские законодатели после трех месяцев кулуарных дебатов согласовали проект оборонного бюджета США на 2020 финансовый год. В итоговую версию вошли санкции против иностранных судов, прокладывающих российский экспортный газопровод Nord Stream 2, но не вошли потенциально более жесткие санкции против нового российского госдолга.

О включении санкций против Nord Stream 2 в оборонный бюджет объявил на своем сайте сенатор-республиканец Тед Круз. «В ближайшие дни конгресс примет, а президент подпишет адресные санкции, которые накажут компании, вовлеченные в строительство газопровода», — заявил Круз. В мае 2019 года он внес в сенат отдельный законопроект о санкциях против иностранных операторов судов-трубоукладчиков Nord Stream 2, а в июле за документ проголосовал профильный комитет сената. Но теперь законопроект Круза с финальными правками вошел в состав проекта оборонного бюджета.

Конгрессмены рассчитывают принять оборонный бюджет до ухода конгресса на каникулы 20 декабря.