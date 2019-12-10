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Конгресс США смягчил санкции против Nord Stream 2
В санкциях против газопровода Nord Stream 2, вписанных в проект оборонного бюджета США, есть серьезные исключения — они ставят под сомнение их эффективность
Газпром RU000A0ZZES2 ₽1 074,99 -0,48% Купить
Фото: Soeren Stache / DPA / picture-alliance / ТАСС

Американские законодатели после трех месяцев кулуарных дебатов согласовали проект оборонного бюджета США на 2020 финансовый год. В итоговую версию вошли санкции против иностранных судов, прокладывающих российский экспортный газопровод Nord Stream 2, но не вошли потенциально более жесткие санкции против нового российского госдолга.

О включении санкций против Nord Stream 2 в оборонный бюджет объявил на своем сайте сенатор-республиканец Тед Круз. «В ближайшие дни конгресс примет, а президент подпишет адресные санкции, которые накажут компании, вовлеченные в строительство газопровода», — заявил Круз. В мае 2019 года он внес в сенат отдельный законопроект о санкциях против иностранных операторов судов-трубоукладчиков Nord Stream 2, а в июле за документ проголосовал профильный комитет сената. Но теперь законопроект Круза с финальными правками вошел в состав проекта оборонного бюджета.

Конгрессмены рассчитывают принять оборонный бюджет до ухода конгресса на каникулы 20 декабря.

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Еще больше исключений

Как следует из согласительного доклада (*.pdf) участников профильных комитетов сената и палаты представителей по Вооруженным силам, в итоговой версии законопроекта Круза оказалось еще больше исключений по сравнению с вариантом, принятым в июле профильным комитетом сената.

  • В законопроекте осталась только угроза санкций против иностранных компаний, предоставляющих суда для строительства трубопроводов Nord Stream 2 или TurkStream на глубине от 100 футов (около 30,5 м).
  • Из законопроекта убрали санкции против компаний, предоставляющих страховые или перестраховочные услуги для таких судов.
  • Кроме того, максимальный срок, в течение которого будут действовать полномочия по введению этих санкций, сокращен с десяти до пяти лет.

В законопроекте сохранились и все прежние исключения и послабления, предлагавшиеся Крузом.

  • Санкции не будут угрожать компаниям, занимающимся ремонтом или техническим обслуживанием газопроводов Nord Stream 2 или TurkStream.
  • Предусматривается 30-дневный период после вступления законопроекта в силу, в течение которого компания может свернуть свою деятельность по предоставлению Nord Stream 2/TurkStream судов-трубоукладчиков без наложения на нее санкций.
  • Президенту США предоставляется стандартное в таких случаях право сделать исключение и не вводить санкции против компании, предоставляющей суда для проектов «Газпрома», если это соответствует «интересам национальной безопасности США».

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Allseas спешит с датским участком

Палата представителей и сенат могут проголосовать за оборонный бюджет уже на этой неделе. Президент США Дональд Трамп должен будет подписать закон в течение десяти дней. Таким образом, военный бюджет с санкциями против Nord Stream 2 может вступить в силу к концу 2019 года.

Газопровод Nord Stream 2 построен более чем на 80%. После того как Дания в конце октября выдала разрешение на строительство трубопровода в ее водах, «Газпром» сообщал, что датский участок будет проложен за пять недель. Вице-премьер Дмитрий Козак говорил в прошлом месяце, что Nord Stream 2 заработает в середине 2020 года.

Суда для строительства Nord Stream 2 предоставляют три компании — швейцарская Allseas, итальянская Saipem и российская МРТС («Межрегионтрубопроводстрой»). Но 96% от общей протяженности газопровода придется на долю трех трубоукладчиков Allseas.

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По данным сервиса MarineTraffic, три судна Allseas — Pioneering Spirit, Solitaire, и Fortitude — в настоящее время находятся восточнее острова Борнхольм, то есть в районе укладки труб на датском участке, проверил РБК.

Представитель Allseas подтвердил, что суда компании в данный момент ведут работы над датским участком, но за деталями посоветовал обратиться в Nord Stream 2.

РБК направил запрос в пресс-службу оператора проекта Nord Stream 2 AG.

Автор: Иван Ткачёв
При участии: Светлана Бурмистрова
Теги: Nord Stream 2, Газпром, санкции, оборонный бюджет
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