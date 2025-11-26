 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Мерц заявил, что Россия не сможет победить за счет Европы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фридрих Мерц (в центре)
Фридрих Мерц (в центре) (Фото: Nadja Wohlleben / Reuters)

Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на дебатах по бюджету в бундестаге, заявил, что Россия не сможет победить в конфликте с Украиной за счет Европы, передает The Guardian.

Он подчеркнул, что «Путин должен осознать, что у него нет шансов выиграть эту войну за счет европейского порядка свободы и мира».

Мерц также отметил, что сохранение мира в Европе — главный принцип политики его правительства. Он поддержал попытки США прекратить конфликт, но уточнил, что «европейские дела могут решаться только по согласованию с Европой», подчеркнув, что это «не пешка, а суверенный субъект».

Канцлер подтвердил готовность Германии продолжать поддержку Украины «столько, сколько потребуется», объявив об увеличении помощи до €11,5 млрд в следующем году. Он также высказался за использование замороженных российских активов для этих целей.

Российские власти считают любое использование как самих заблокированных активов, так и процентной прибыли от них неправомерным. Москва неоднократно заявляла о готовности ответить на возможную конфискацию.

Politico раскрыло план ЕС без решения по «репарационному» кредиту Украине
Политика
Фото:Roman Baluk / Reuters

Ранее Politico сообщило, что Европейский союз разрабатывает альтернативные планы финансирования Украины на случай, если до 18 декабря не будет достигнуто соглашение об использовании замороженных российских активов. Основной вариант — предоставление в начале будущего года «промежуточного» кредита за счет совместного долга стран ЕС для обеспечения финансовой поддержки Украины.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Россия Фридрих Мерц Украина
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Материалы по теме
Euractiv узнал о трениях между Каллас и Бельгией из-за российских активов
Политика
Politico раскрыло план ЕС без решения по «репарационному» кредиту Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 ноября
EUR ЦБ: 90,97 (-0,4) Инвестиции, 17:20 Курс доллара на 26 ноября
USD ЦБ: 78,96 (+0,04) Инвестиции, 17:20
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Путин попробовал сыграть на комузе перед заседанием ОДКБ в Бишкеке. Видео Политика, 17:28
Путин и Жапаров подписали совместное заявление и семь документов Политика, 17:22
В парламенте Армении заявили, что она «фактически вышла» из ОДКБ Политика, 17:21
Франческо Бонами: «Представляете, если бы "Садовая лопатка" была синей?» Стиль, 17:17
Финляндия присоединилась к коалиции поддержки ВМС Украины Политика, 17:16
«Сбер» назвал скидки на маркетплейсах по их картам «торговым рабством» Бизнес, 17:15
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
ZN узнала, что Зеленскому сообщили о подозрении против Ермака в коррупции Политика, 17:13
Прокурор попросил для Аглаи Тарасовой условный срок Общество, 17:12
Российские дилеры назвали цены на новые кроссоверы Lynk & Co 900 Авто, 17:11
Греф назвал благоприятный для экспортеров и импортеров курс рубля Экономика, 17:05
АТОР назвала разжиганием данные о проблемах россиян на китайской границе Общество, 17:04
Греф предрек большой шок при резком повышении ставок по семейной ипотеке Общество, 16:55