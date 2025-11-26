Мерц заявил, что Россия не сможет победить за счет Европы

Фридрих Мерц (в центре) (Фото: Nadja Wohlleben / Reuters)

Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на дебатах по бюджету в бундестаге, заявил, что Россия не сможет победить в конфликте с Украиной за счет Европы, передает The Guardian.

Он подчеркнул, что «Путин должен осознать, что у него нет шансов выиграть эту войну за счет европейского порядка свободы и мира».

Мерц также отметил, что сохранение мира в Европе — главный принцип политики его правительства. Он поддержал попытки США прекратить конфликт, но уточнил, что «европейские дела могут решаться только по согласованию с Европой», подчеркнув, что это «не пешка, а суверенный субъект».

Канцлер подтвердил готовность Германии продолжать поддержку Украины «столько, сколько потребуется», объявив об увеличении помощи до €11,5 млрд в следующем году. Он также высказался за использование замороженных российских активов для этих целей.

Российские власти считают любое использование как самих заблокированных активов, так и процентной прибыли от них неправомерным. Москва неоднократно заявляла о готовности ответить на возможную конфискацию.

Ранее Politico сообщило, что Европейский союз разрабатывает альтернативные планы финансирования Украины на случай, если до 18 декабря не будет достигнуто соглашение об использовании замороженных российских активов. Основной вариант — предоставление в начале будущего года «промежуточного» кредита за счет совместного долга стран ЕС для обеспечения финансовой поддержки Украины.