Мерц заявил, что Россия не сможет победить за счет Европы
Канцлер Германии Фридрих Мерц, выступая на дебатах по бюджету в бундестаге, заявил, что Россия не сможет победить в конфликте с Украиной за счет Европы, передает The Guardian.
Он подчеркнул, что «Путин должен осознать, что у него нет шансов выиграть эту войну за счет европейского порядка свободы и мира».
Мерц также отметил, что сохранение мира в Европе — главный принцип политики его правительства. Он поддержал попытки США прекратить конфликт, но уточнил, что «европейские дела могут решаться только по согласованию с Европой», подчеркнув, что это «не пешка, а суверенный субъект».
Канцлер подтвердил готовность Германии продолжать поддержку Украины «столько, сколько потребуется», объявив об увеличении помощи до €11,5 млрд в следующем году. Он также высказался за использование замороженных российских активов для этих целей.
Российские власти считают любое использование как самих заблокированных активов, так и процентной прибыли от них неправомерным. Москва неоднократно заявляла о готовности ответить на возможную конфискацию.
Ранее Politico сообщило, что Европейский союз разрабатывает альтернативные планы финансирования Украины на случай, если до 18 декабря не будет достигнуто соглашение об использовании замороженных российских активов. Основной вариант — предоставление в начале будущего года «промежуточного» кредита за счет совместного долга стран ЕС для обеспечения финансовой поддержки Украины.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили