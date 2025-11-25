Лавров заявил об упущенных шансах ЕС на участие в переговорах по Украине

Сергей Лавров (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Страны Европы упустили возможность стать полноправными участниками переговорного процесса в российско-украинском конфликте в отличие от США, проявляющих инициативу в поиске путей мирного урегулирования, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Москва высоко ценит эти усилия Вашингтона.

«Европа, когда сейчас они говорят — не сметь без нас ничего делать. У вас уже были шансы, ребята. Вы этими шансами не воспользовались, вы их просто провалили», — сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»).

Он напомнил, что «каждый раз, когда достигался прогресс, достигались договоренности — либо промежуточные, либо более устойчивые, долговременные, — эти договоренности срывались».

Помимо США Лавров положительно оценил позицию Белоруссии и Турции, которые, по его словам, также могут сыграть «конструктивную роль посредников».

Ранее Лавров заявил, что Россия ожидает от США версию плана по урегулированию украинского конфликта, которую американская сторона рассматривает в качестве промежуточного варианта в процессе его согласования с европейскими партнерами и Украиной.

23 ноября в Женеве прошли переговоры между представителями Соединенных Штатов, Украины и ряда европейских государств. Вашингтон представил мирный план из 28 пунктов. Однако европейские страны разработали альтернативный документ.

24 и 25 ноября переговоры прошли в Абу-Даби, где встретились американская делегация и российская.

The Washington Post написала о жалобах европейских дипломатов на то, что американцы не информируют в полной мере о происходящем и отказывают европейцам в участии в переговорном процессе, из-за чего сложилось ощущение «таинственности».