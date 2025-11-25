Лавров заявил об упущенных шансах ЕС на участие в переговорах по Украине
Страны Европы упустили возможность стать полноправными участниками переговорного процесса в российско-украинском конфликте в отличие от США, проявляющих инициативу в поиске путей мирного урегулирования, заявил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, Москва высоко ценит эти усилия Вашингтона.
«Европа, когда сейчас они говорят — не сметь без нас ничего делать. У вас уже были шансы, ребята. Вы этими шансами не воспользовались, вы их просто провалили», — сказал Лавров (цитата по «Интерфаксу»).
Он напомнил, что «каждый раз, когда достигался прогресс, достигались договоренности — либо промежуточные, либо более устойчивые, долговременные, — эти договоренности срывались».
Помимо США Лавров положительно оценил позицию Белоруссии и Турции, которые, по его словам, также могут сыграть «конструктивную роль посредников».
Ранее Лавров заявил, что Россия ожидает от США версию плана по урегулированию украинского конфликта, которую американская сторона рассматривает в качестве промежуточного варианта в процессе его согласования с европейскими партнерами и Украиной.
23 ноября в Женеве прошли переговоры между представителями Соединенных Штатов, Украины и ряда европейских государств. Вашингтон представил мирный план из 28 пунктов. Однако европейские страны разработали альтернативный документ.
24 и 25 ноября переговоры прошли в Абу-Даби, где встретились американская делегация и российская.
The Washington Post написала о жалобах европейских дипломатов на то, что американцы не информируют в полной мере о происходящем и отказывают европейцам в участии в переговорном процессе, из-за чего сложилось ощущение «таинственности».
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили