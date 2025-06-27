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Политика ,  
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Путин назвал агрессивным Запад, а не Россию

Путин: игра в одни ворота с Западом кончилась
Запад неоднократно предпринимал агрессивные действия против России, его последние планы увеличить военные расходы — еще один показатель такого поведения. При этом «игра в одни ворота» с Западом закончилась, подчеркнул Путин
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / РИА Новости)

Запад агрессивен и настроен против России, это показывают его действия за последние годы, заявил президент Владимир Путин журналистам в Минске. РБК вел трансляцию.

«Не мы агрессивны, а Запад этот так называемый коллективный агрессивен», — сказал он. Глава государства напомнил, что на Украине Запад поддержал переворот 2014 года, а потом заявил об агрессивной России, дальше была война в Донбассе — и Москва в конце концов была вынуждена отвечать на такие действия. Кроме того, он сказал о поддержке Западом сепаратизма и терроризма в России.

«Игра в одни ворота [с Западом] закончилась», — подчеркнул президент.

Путин назвал агрессивным Запад, а не Россию
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На фоне риторики «якобы о мнимой агрессивности России» на Западе «начинают вооружаться», увеличивают военные расходы — это тоже признак агрессивности, указал Путин.

Он добавил, что в контексте разговоров на Западе об агрессивности России стоит вспомнить поговорку «в чужом глазу соломину видеть, в своем — бревна не замечать».

Шойгу заявил о праве России применить ядерное оружие при агрессии Запада
Политика
Фото:Минобороны России / Global Look Press

Западные политики не раз заявляли об опасности со стороны России. 24 июня канцлер Германии рассказал об ошибке стран Европы, которые не слушали предупреждения прибалтийских стран об угрозах, которые, по его словам, исходят от России. Теперь же эту ошибку «осознали», в связи с чем будут наращиваться оборонные возможности.

Генсек НАТО Марк Рютте в тот же день заявил, что если бы сейчас Россия напала на НАТО, ответ альянса был бы «разрушительным», и в Москве это понимают. Но в перспективе трех-семи лет Россия может нарастить силы, чтобы атаковать альянс, если Запад не усилит оборонные инвестиции уже сегодня. Итогом последовавшего затем саммита НАТО стала договоренность увеличить военные расходы до 5% ВВП к 2035 году.

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