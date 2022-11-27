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Токаев прилетел в Москву по приглашению Путина

Токаев прилетел в Москву по приглашению Путина
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента России Владимира Путина прибыл с официальным визитом в Москву, передает «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

«Завтра в Москве состоятся переговоры глав государств. Кроме того, лидеры двух стран в режиме видео-конференц-связи примут участие в работе Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России», — сказано в сообщении.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее говорил, что в ходе визита планируется совместное подписание документов. Каких именно — Песков не уточнил.

Встреча лидеров двух стран станет первой с того момента, как Токаев 26 ноября во второй раз вступил в должность президента Казахстана. Путин сразу после выборов поздравил Токаева с переизбранием. «От души поздравляю вас с переизбранием на пост президента Республики Казахстан. От сограждан вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого вами курса государственного развития», — говорилось в телеграмме.

До этого президент Казахстана прилетал в Россию 19 августа. Тогда состоялись переговоры Путина и Токаева в Сочи, в ходе которых лидеры обсудили «вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества», а также работу в рамках СНГ, где в этом году председательствует Казахстан.

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Теги
Казахстан Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин официальный визит
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