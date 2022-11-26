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Токаев во второй раз вступил в должность президента Казахстана

Токаев принес присягу и вступил в должность президента Казахстана на второй срок
Токаев пообещал кардинальное обновление всех ветвей власти, а среди приоритетов внешней политики Казахстана назвал отношения с Россией и Китаем
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Победивший на внеочередных выборах президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность главы государства. На церемонии инаугурации во Дворце независимости в Астане он принес присягу, передает Tengrinews.

Токаев поклялся служить народу страны, следовать Конституции и законам Казахстана, гарантировать права и свободы граждан и добросовестно выполнять обязанности главы государства. После присяги председатель ЦИК республики Нурлан Абдиров вручил ему удостоверение президента.

Президент отметил, что по оценке наблюдателей и экспертов, выборы прошли справедливо и открыто. Итого голосования Токаев расценил как поддержку его политической платформы и мандат доверия на реализацию планов. «У казахов есть благородное понятие «аманат» — завет. Доверие народа — это вверенный мне аманат. И исполнить его — мой священный долг», — сказал он (цитата по Zakon.kz).

Токаев назвал правильным решение, по которому срок полномочий президента после конституционного референдума был увеличен с пяти до семи лет. «Это откроет дорогу к власти новому поколению политиков», — заявил он, добавив, что все ветви власти ждет кардинальное обновление.

Президент пообещал продолжить «осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики». Среди ее приоритетов Токаев назвал сотрудничество с Россией, Китаем и странами Центральной Азии.Также Казахстан будет развивать отношения с США, Европейским Союзом и заинтересованными государствами.

Внеочередные выборы президента прошли в Казахстане 20 ноября. По данным ЦИК, Токаев набрал 81,31% голосов. Кроме него за пост боролись пять кандидатов. Явка избирателей составила 69,44%. На предыдущих выборах летом 2019 года Токаев заручился поддержкой более 70% избирателей.

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Указ о проведении досрочных выборов в Казахстане был подписан в сентябре, после принятия поправок в Конституцию. Политические реформы в республике были запущены после массовых протестов в январе текущего года. Акции изначально были вызваны резким ростом цен на газ, впоследствии демонстрации переросли в беспорядки, протестующие требовали отставки правительства и политических изменений. По данным Генпрокуратуры страны, в результате беспорядков и уличного противостояния погибли 230 человек.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Касым-Жомарт Токаев Казахстан президент инаугурация присяга
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