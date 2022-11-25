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Кремль анонсировал визит Токаева в Москву на переговоры с Путиным

Кремль: президент Казахстана Токаев приедет в Москву на переговоры с Путиным 28 ноября
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: Сергей Гунеев / ТАСС)

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приедет в Москву 28 ноября, он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным и подпишет документы. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков агентству «РИА Новости».

«Действительно в понедельник с официальным визитом в Российской Федерации будет находиться президент Казахстана (Касым-Жомарт. — РБК) Токаев, это будет его первый зарубежный визит после переизбрания главы государства», — сказал Песков. Он добавил, что президенты по видеосвязи обратятся к участникам форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в Оренбурге.

Также главы государств подпишут документы, какие именно — Песков не уточнил. Он сказал, что это будет «полноформатный, очень важный для нас и для двусторонних российско-казахстанских отношений визит».

Инаугурация президента Казахстана пройдет 26 ноября. Ее будут транслировать в прямом эфире республиканских телеканалов и в соцсетях, сообщила пресс-служба президента в своем телеграм-канале.

Согласно новой Конституции, глава государства избирается на семь лет без права переизбрания на второй срок.

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Внеочередные выборы президента в Казахстане состоялись 20 ноября, на следующий день ЦИК страны объявила о победе Токаева. За него проголосовали 81,31%, или 6 456 392 гражданина Казахстана. Свою победу на выборах Токаев назвал исторической. «Народ выразил убедительное доверие мне как президенту и всем вам», — сказал президент, обращаясь к своему предвыборному штабу.

Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана пройдет в Оренбурге 28 ноября. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в городе приложат «все необходимые усилия для того, чтобы форум прошел на высоком уровне» и «послужил развитию российско-казахстанских отношений», сообщается на сайте правительства области.

Теги
Персоны
Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин Дмитрий Песков переговоры

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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