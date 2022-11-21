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Путин и Си Цзиньпин поздравили Токаева с переизбранием

Путин и Си Цзиньпин поздравили Токаева с переизбранием на пост президента Казахстана
По последним данным ЦИК, Токаев побеждает на выборах главы государства с 81,31% голосов
Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев (Фото: пресс-служба Президента Республики Казахстан)

Президент России Владимир Путин поздравил действующего президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с переизбранием. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

«От души поздравляю вас с переизбранием на пост президента Республики Казахстан. От сограждан вы получили убедительный мандат доверия, открывающий новые возможности для реализации продвигаемого вами курса государственного развития», — говорится в телеграмме.

Председатель КНР Си Цзиньпин также поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана. Он выразил уверенность, что под руководством Токаева страна «достигнет новых успехов во всех начинаниях по реформированию и продвинется вперед по пути строительства Нового Казахстана».

Си Цзиньпин заявил о готовности Пекина открыть новый этап всестороннего стратегического партнерства с Астаной.

Токаев, согласно предварительным результатам ЦИК, побеждает на выборах с 81,31% голосов. Явка на президентские выборы составила 69,44%. Первым среди публичных лиц, кто поздравил Токаева с победой на выборах, стал экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Следом за Токаевым, по предварительным результатам, идет графа «против всех», которую отметили 5,8% избирателей. Данная графа появилась в бюллетене впервые с 2004 года.

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Его соперники в гонке за президентский пост получили от 2,12 до 3,42% голосов избирателей:

  • Каракат Абден от республиканского общественного объединения «Национальный альянс профессиональных социальных работников» — 2,6%;
  • Нурлан Ауесбаев от Общенациональной социал-демократической партии — 2,22%;
  • Жигули Дайрабаев от народно-демократической патриотической партии «Ауыл» — 3,42%;
  • Мейрам Кажыкен от республиканского объединения профсоюзов «Содружество профсоюзов Казахстана «Аманат» — 2,53%;
  • Салтанат Турсынбекова от республиканского общественного объединения «Қазақ аналары — дәстүрге жол»— 2,12%.

Действующий президент заявил, что его президентская кампания войдет в историю Казахстана. «Уже можно сказать, что народ выразил убедительное доверие мне как президенту и всем вам», — сказал Токаев.

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Владимир Путин Си Цзиньпин Касым-Жомарт Токаев поздравление Казахстан
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