Путин и Токаев встретятся в Сочи 19 августа

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин 19 августа в Сочи встретится с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«19 августа 2022 года в Сочи состоится встреча президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым. В продолжение регулярного диалога на высшем уровне планируется обсудить вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и сотрудничества», — говорится в сообщении.

Кроме того, главы государств обсудят сотрудничество в рамках СНГ. В этом году в содружестве председательствует Казахстан.

Предыдущая встреча глав государств состоялась в середине июня в рамках ПМЭФ. Токаев, выступая на сессии ПМЭФ, в присутствии Путина заявил, что Казахстан не признает ЛНР и ДНР, и назвал их «квазигосударственными территориями».

В середине июля состоялся телефонный разговор Путина и Токаева. На сайте президента Казахстана говорится, что оба лидера в ходе беседы «выразили удовлетворение текущим состоянием сотрудничества». Токаев положительно оценил взаимодействие правительств двух стран «для решения актуальных проблем экономических, транспортно-логистических отношений».

В начале июля суд Новороссийска постановил приостановить деятельность Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) с 5 июля на 30 суток. Причиной стало то, что Ространснадзор выявил экологические нарушения на производственных объектах КТК. Однако вскоре приостановку деятельности заменили штрафом.

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Крупнейшими акционерами КТК выступают «Транснефть» (24%) и «Казмунайгаз» (19%). Это один из крупнейших инвестиционных проектов в сфере энергетики с участием иностранных партнеров на территории СНГ. Газопровод доставляет казахстанскую нефть в страны Европы.



По трубопроводу Тенгиз — Новороссийск протяженностью более 1,5 тыс. км поставляется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе на Каспии. Морской терминал компании оснащен тремя выносными причальными устройствами.

12 августа Reuters со ссылкой на источники писал, что Казахстан ищет способы доставлять свои энергоресурсы в Европу в обход России. Речь идет о прокачке 1,5 млн т нефти казахстанского производства по азербайджанскому трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан (BTD), который прокачивает топливо в турецкий порт в Средиземном море. Окончательного соглашения стороны могут достичь в конце августа, поставки начнутся через месяц, сообщили собеседники агентства.