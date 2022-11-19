Северная Корея впервые показала дочь Ким Чен Ына

Лидер КНДР присутствовал на испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты вместе с женой и дочерью, государственные СМИ впервые показали фото девочки. По данным разведки Южной Кореи, у супругов Ким трое детей

Ким Чен Ын (Фото: North Korea's Korean Central News Agency (KCNA))

Лидер КНДР Ким Чен Ын, который руководил запуском межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-17», присутствовал на испытаниях вместе с женой и дочерью, сообщает информагентство ЦТАК.

Оно опубликовало серию фотографий северокорейского лидера с девочкой, которая держит Ким Чен Ына за руку и вместе с ним обходит военную технику. Имя девочки не называется. Как отмечает южнокорейское Yonhap, это ее первое появление в государственных СМИ.

Власти Северной Кореи ранее не подтверждали, что у Ким Чен Ына есть дети. По данным южнокорейской разведки, у них с супругой Ли Соль Чжу две дочери и сын 2010, 2013 и 2017 годов рождения.

В 2013 году бывший американский баскетболист Деннис Родман, заявивший, что стал другом Ким Чен Ына «на всю жизнь», посетил КНДР. В интервью The Guardian он рассказывал, что отдыхал с семьей северокорейского лидера у моря и «держал на руках их ребенка Джу Э». Родман назвал Ким Чен Ына «хорошим отцом».

Кореевед Андрей Ланьков, преподаватель Университета Кукмин в Сеуле, отмечает, что пока еще рано говорить, унаследует ли Ким Джу Э должность лидера КНДР, пишет CNN. По мнению историка, вопрос об этом не возникнет в ближайшие 30 лет.

Ракетные испытания, которыми руководил Ким Чен Ын, прошли в Пхеньянском международном аэропорту 18 ноября. Пхеньян заявил, что дальность полета ракеты составила 998 км, а высота — 6040,9 км. Снаряд упал в намеченную акваторию в открытом море на корейской территории Японского моря. Этот запуск стал 34-м с начала года.