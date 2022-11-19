КНДР подтвердила пуск баллистической ракеты под руководством Ким Чен Ына

Северная Корея 18 ноября провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-17», запуском руководил лидер страны Ким Чен Ын, передает ЦТАК. О запуске ранее сообщали Южная Корея и Япония.

Ракету запустили в Пхеньянском международном аэропорту, она летела 4 135 секунд. Дальность полета составила 998 км, а высота — 6040,9 км. Снаряд упал в намеченную акваторию в открытом море на корейской территории Японского моря.

«Результаты испытательного запуска ясно подтвердили надежность важной системы стратегических вооружений нового типа, которая будет представлять наши государственные стратегические силы, и мощную боевую характеристику как могущественнейшего в мире стратегического оружия», — говорится в сообщении.

ЦТАК отмечает, что запуск произошел на фоне «военной конфронтационной истерики» США и других «враждебных сил», которые приводят ситуацию на Корейском полуострове «к опасной грани». Пхеньян считает такие запуски «правом суверенного государства на самозащиту».

Ким Чен Ын заявил, что если «враги» продолжат угрозы КНДР, ввозя ядерные ударные средства, то Пхеньян будет отвечать на ядерное оружие ядерным оружием, а на «лобовое противоборство — лобовым противоборством».

Запуск ракеты КНДР 18 ноября стал 34-м с начала года и вторым за два дня. Днем ранее Пхеньян запустил снаряд в сторону Японского моря. По данным южнокорейских военных, это была ракета малой дальности. Она пролетела 240 км, достигнув высоты 45 км. В этот же день министерства обороны Южной Кореи и США проводили консультации по вопросам противоракетной обороны, сообщал Yonhap.

Президенты США и Южной Кореи Джо Байден и Юн Сок Ёль, а также японский премьер Фумио Кисида встречались на саммите 13 ноября. Они договорились о совместном ответе на северокорейские пуски.

Министр иностранных дел КНДР Чвэ Сон Хи, отметив эту встречу, предупредила, что Пхеньян предпримет «более жесткие» военные действия, если США будут продолжать кампанию по усилению расширенного сдерживания своих союзников в отношении Северной Кореи.