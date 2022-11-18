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Южная Корея решила усилить «меры сдерживания» после пуска ракеты КНДР

Президент Южной Кореи приказал усилить меры сдерживания после пуска ракеты КНДР
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил Совету безопасности принять усиленные меры сдерживания после того, как утром Северная Корея запустила баллистическую ракету, передает агентство Yonhap со ссылкой на офис главы государства.

«Президент Юн приказал усилить совместную оборонную позицию Южной Кореи и США, активно реализовать меры по усилению мер сдерживания Северной Кореи, согласованных Южной Кореей и США, и укрепить сотрудничество в области безопасности между Южной Кореей, США и Японией», — говорится в сообщении.

Кроме того, южнокорейский лидер приказал принять меры для осуждения действий КНДР и вместе с США и международным сообществом ввести против Пхеньяна санкции.

За неделю Северная Корея уже дважды запускала баллистические ракеты. Первый запуск КНДР провела 17 ноября, ракету малой дальности запустили в сторону Японского моря. Она пролетела 240 км, достигнув высоты 45 км, с максимальной скоростью 4 Маха.

Вторую ракету Пхеньян запустил на следующий день, 18 ноября. Как сообщал Yonhap, КНДР запустила баллистическую ракету большой дальности в восточном направлении от Корейского полуострова. О том, что КНДР запустила ракету, также сообщило японское Минобороны. В ведомстве полагают, что ракета была межконтинентальной.

США, Южная Корея и Япония вместе сотрудничают по противодействию пускам КНДР баллистических ракет. В начале ноября Южная Корея проводила совместные с США воздушные учения Vigilant Storm, в которых были задействованы 240 самолетов. 13 ноября президент США Джо Байден вместе с коллегами из Южной Кореи и Японии Юн Сок Ёлем и Фумио Кисидой пообещали совместный скоординированный ответ на угрожающие северокорейские ядерные программы и запуски ракет.

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Южнай Корея КНДР Северная Корея США запуск ракеты баллистическая ракета
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