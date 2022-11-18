Южная Корея и США провели учения с истребителями F-35A в ответ на пуски ракет из КНДР

Южная Корея и США провели учения в ответ на пуски ракет из КНДР

По данным южнокорейских военных, эскадрильи F-35A отработали удары по ракетным объектам КНДР бомбами с лазерным наведением. На этой неделе войска Северной Кореи дважды запустили баллистические ракеты

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Южная Корея и США провели совместные учения военно-воздушных сил с участием истребителей F-35A в ответ на запуски из Северной Кореи баллистических ракет, передает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов.

По данным южнокорейских военных, истребители отработали удары по ракетным объектам КНДР бомбами GBU-12 с лазерным наведением. Также четыре южнокорейских F-35A совершили совместный полет с четырьмя истребителями F-16 ВВС США над Японским морем.

До этого представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон заявила, что США осуждают испытание ракеты большой дальности, проведенное Северной Кореей, и считают это вопиющим нарушением многих резолюций Совета Безопасности ООН.

«Мы призываем все страны осудить эти нарушения и призываем КНДР к серьезным переговорам. Дверь для дипломатии еще не закрыта, но Пхеньян должен немедленно прекратить свои дестабилизирующие действия и выбрать дипломатическое взаимодействие», — сказала она (ее заявление приведено на сайте Белого дома).

В прошлый раз Сеул и Вашингтон проводили совместные учения в начале ноября. Они назывались Vigilant Storm, в них были задействованы более 240 самолетов, в том числе истребители F-35A. Маневры проходили после серии ракетных пусков со стороны Северной Кореи и на фоне опасений, что Пхеньян может вскоре провести ядерное испытание.

За эту неделю в КНДР уже дважды запускали баллистические ракеты. 17 ноября прошел запуск ракеты малой дальности в сторону Японского моря. Она пролетела 240 км, достигнув высоты 45 км, с максимальной скоростью 4 Маха.

18 ноября Северная Корея запустила баллистическую ракету большой дальности в восточном направлении от Корейского полуострова. В Минобороны Японии, которое сообщило о ракетном пуске, предположили, что ракета была межконтинентальной. Ракета упала в исключительной экономической зоне Японии, передал NHK. По данным телеканала, этот пуск стал 34-м по счету с начала года.

Позднее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль поручил Совету безопасности усилить меры сдерживания КНДР, согласованные с США, И вместе с Вашингтоном и международным сообществом ввести против Пхеньяна новые санкции. Ранее США, Южная Корея и Япония договорились дать совместный скоординированный ответ на северокорейские ядерные программы и запуски ракет.