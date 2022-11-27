Власти Северной Кореи показали новое фото Ким Чен Ына с дочерью

По данным южнокорейского Yonhap, на фотографии запечатлена младшая дочь Ким Чен Ына Джу Э

Ким Чен Ын и его дочь (Фото: North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) )

Власти КНДР опубликовали фотографии встречи Ким Чен Ына с учеными и военными, которые 18 ноября приняли участие в запуске баллистических ракет «Хвасон-17». На фотографиях вновь присутствует дочь главы КНДР.

Фотографии опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). На них Ким Чен Ын с дочерью позируют на фоне ракеты и сотрудников военного объекта. Как пишет ЦТАК, Ким Чен Ын посетил мероприятие «вместе со своей любимой дочерью».

При этом в сообщении агентства не говорится о новом запуске ракеты. В сообщении ЦТАК сказано, что глава КНДР и его дочь провели фотосессию.

Лидер Кореи уже во второй раз представил публике свою дочь. В предыдущий раз фотографии появились 19 ноября. Тогда отец и дочь посещали запуск «Хвасон-17» из международного аэропорта Пхеньяна. Дальность полета ракеты составила 998 км, а высота — 6040,9 км. Снаряд упал в намеченную акваторию в открытом море на корейской территории Японского моря. Этот запуск стал 34-м с начала года.

По данным южнокорейской разведки, у Ким Чен Ына с супругой Ли Соль Чжу две дочери и сын 2010-го, 2013-го и 2017-го годов рождения соответственно.

Как пишет южнокорейское издание Yonhap, на фотографии с отцом может быть запечатлена младшая дочь Ким Чен Ына Джу Э. Издание отмечает, что девочка имеет внешнее сходство со своей матерью.

Имя Джу Э упоминается в СМИ не в первый раз. В 2013 году бывший американский баскетболист Деннис Родман, заявивший, что стал другом Ким Чен Ына «на всю жизнь», посетил КНДР. В интервью The Guardian он рассказывал, что отдыхал с семьей северокорейского лидера у моря и «держал на руках их ребенка Джу Э». Родман назвал Ким Чен Ына «хорошим отцом».