Политика
0

ВС рассмотрит признание террористическим «Съезда народных депутатов»

«Съезд народных депутатов» был создан в Польше в 2022 году по инициативе экс-депутат Госдумы Ильи Пономарева. Последний заочно получил в России 10 лет колонии, ФСБ также завела на него дело о захвате власти
Илья&nbsp;Пономарев
Илья Пономарев (Фото: home for heroes / Shutterstock)

В Верховный суд поступил иск Генпрокуратуры о признании террористической организации «Съезд народных депутатов» (Kongres Deputowanych Ludowych, KDL, признана нежелательной организацией) и ее запрете, созданной по инициативе бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (включен Минюстом в реестр иноагентов), сообщила пресс-служба инстанции.

Суд рассмотрит иск о признании ФБК террористической организацией
Политика
Фото:Андрей Любимов / РБК

«Съезд народных депутатов» был создан в Польше в 2022 году. Генпрокуратура, объясняя решение о признании этой организации нежелательной, поясняла, что она «добивается насильственного захвата власти в стране, а также «исполнения функций органов законодательной, судебной и исполнительной ветвей власти». Кроме того, по данным ведомства, участники «Съезда» из числа бывших депутатов «отрицают территориальную целостность Российской Федерации, выступают с сепаратистскими лозунгами».

В России Пономарев заочно приговорен к 10 годам колонии по делу о фейках про армию и оправдании терроризма. Кроме того, как сообщала ФСБ, против него возбуждено уголовное дело об организации террористического сообщества и насильственном захвате власти. В ведомстве отмечали, что с 2022 года по 2024 год «Съезд народных депутатов» провел семь сессий, на которых были приняты «более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов, таких как Конституция «новой России», «О переходном парламенте», «О движении сопротивления» и др.».

В прошлом году The Times писала, что оппозиционное движение «Конгресс» (так в статье назывался «Съезд народных депутатов») планируют госпереворот и призывают НАТО поддержать кампанию убийств сторонников президента Владимира Путина. Как утверждало издание. группа действует как политическое крыло «Легиона «Свобода России» (запрещенная в России террористическая организация), участвующего в боевых действия на Украине на стороне ВСУ.

Кирилл Соколов
Верховный суд Илья Пономарев террористическая организация
