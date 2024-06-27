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Политика ,  
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Times узнала о плане экс-депутатов для саммита НАТО по террору в России

Группа из бывших депутатов Госдумы готовит госпереворот в России, пишет Times
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Несколько десятков бывших российских депутатов планируют госпереворот и призывают НАТО поддержать кампанию убийств сторонников президента Владимира Путина, пишет британская The Times.

Как утверждает газета, оппозиционная группа «Конгресс» (она же «Съезд народных депутатов», признана нежелательной в России), где, по утверждению самой группы, состоят свыше 100 человек, в том числе действующих и бывших депутатов, предлагает стратегию «План победы». Она в том числе включает в себя призывы к Западу по расширению антироссийских санкций, поощрению «революционных действий» внутри России и увеличению количества поставляемого Украине оружия. По данным The Times, этот план будет представлен на 75-м саммите НАТО в Вашингтоне в начале следующего месяца.

Как отмечает The Times, группа «Конгресс» действует как политическое крыло «Легиона «Свобода России» (запрещенная в России террористическая организация), состоящего из четырех батальонов солдат (на Украине один батальон обычно состоит из 400–800 солдат. — РБК), сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины, а также «Национальной республиканской армии» — «теневой сети партизан» внутри России.

«Легион «Свобода России» — созданное в марте 2022 года подразделение ВСУ. Его участниками в основном являются россияне, однако поддающиеся верификации данные о численности и деятельности отсутствуют. В российской Генпрокуратуре считают целью организации «подрыв конституционного строя, свержение власти, в том числе путем совершения террористических актов», в России.

«Национальная республиканская армия» — якобы действующая внутри России подпольная группа, которая в том числе взяла на себя ответственность за убийства журналистки Дарьи Дугиной и военкора Владлена Татарского.

«Конгресс» также имеет написанную конституцию и разрабатывает новые законы для «постпутинской» России, в целом основанные на принципах социал-демократии, пишет британская газета. Среди первых мер, которые предлагает организация, — ликвидация ФСБ и еще нескольких силовых ведомств.

ФСБ рассказала об уголовных делах против экс-депутата Пономарева
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Илья Пономарёв

Экс-депутат Госдумы и один из основателей «Конгресса» Илья Пономарев (признан иноагентом) во время съезда организации в Варшаве с 21 по 25 июня назвал законными целями правительственных чиновников, бизнесменов, которые производят оружие, а также военных и сотрудников служб безопасности.

Пономарев был депутатом Госдумы от «Справедливой России» с 2007 по 2016 год. Его лишили мандата за систематическое неисполнение своих обязанностей, в том числе за прогулы пленарных заседаний в течение 30 и более календарных дней. В 2014-м он стал единственным депутатом Госдумы, не поддержавшим присоединение Крыма к России. Вскоре он покинул страну, а уже в 2019 году объявил о получении гражданства Украины. С тех пор он выступает с поддержкой действий Киева, а после начала спецоперации неоднократно выступал за ужесточение антироссийских санкций, а также призывал наносить удары по российской гражданской и критической инфраструктуре, в том числе по Крымскому мосту.

В России в отношении Пономарева в 2022 году завели дело о фейках об армии (ст. 207.3 УК), его заочно арестовали и объявили в розыск. Затем он стал подозреваемым по статье об осуществлении деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной. Как в феврале уточняли в ФСБ, против экс-депутата также заведены дела по ст. 275 (госизмена в виде перехода на сторону противника), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), п. «в» ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России) УК России. Их объединили в одно производство.

Путин ранее заявлял, что Запад пытается ослабить Россию и помогают ему в этом «национал-предатели», которые «ментально» находятся за пределами своей страны.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Илья Пономарев госпереворот Владимир Путин Депутаты Госдума Военная операция на Украине НАТО
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