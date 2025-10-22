 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Суд рассмотрит иск о признании ФБК террористической организацией

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Верховный суд принял к рассмотрению иск о признании террористической организацией американского юрлица ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан экстремистской организацией и запрещен в России, также признан иностранным агентом, нежелательной организацией и ликвидирован) — Anti-Corruption Foundation (AFC), сообщили РБК в пресс-службе инстанции. 

Рассмотрение иска назначено на 27 ноября. 

Подобные иски подает Генеральная прокуратура. В картотеке Верховного суда указано, что 27 ноября будет рассмотрен в закрытом режиме административный иск, поданный ведомством. Другие детали там не приводятся. 

Материал дополняется

Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ФБК Верховный суд террористическая организация
Прямой эфир
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
