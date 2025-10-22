Суд рассмотрит иск о признании ФБК террористической организацией

Фото: Андрей Любимов / РБК

Верховный суд принял к рассмотрению иск о признании террористической организацией американского юрлица ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан экстремистской организацией и запрещен в России, также признан иностранным агентом, нежелательной организацией и ликвидирован) — Anti-Corruption Foundation (AFC), сообщили РБК в пресс-службе инстанции.

Рассмотрение иска назначено на 27 ноября.

Подобные иски подает Генеральная прокуратура. В картотеке Верховного суда указано, что 27 ноября будет рассмотрен в закрытом режиме административный иск, поданный ведомством. Другие детали там не приводятся.

