ФСБ обвинила экс-депутата Пономарева в намерении захватить власть

Пономарев планирует захватить власть в России силовым путем и для этого сотрудничает с организацией, признанной террористической, считают в ФСБ. По версии спецслужбы, он позиционирует себя как учредитель «правительства в изгнании»

Илья Пономарев (Фото: Евгений Курсков / ТАСС)

Против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен в реестр иноагентов) заведено уголовное дело по статьям об организации террористического сообщества и насильственном захвате власти, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По сведениям спецслужбы, Пономарев сотрудничает «с одним из украинских военизированных подразделений (включенным в список организаций, признанных террористическими)» для «реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путем».

Другим основанием для уголовного преследования стало учреждение в 2022 году в Польше политического движения «Съезд народных депутатов» (СНД, признано нежелательной организацией в России). ФСБ сочла целью СНД «насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации». С 2022 по 2024 год проведено семь сессий СНД, в которых поучаствовали более 60 делегатов, прежде заседавших в российском парламенте, принявших «более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов, таких как Конституция «новой России», «О переходном парламенте», «О движении сопротивления» и др.», рассказали в ФСБ.

По версии спецслужбы, СНД «позиционируется Пономаревым перед западными странами как «новое правительство России в изгнании», а сам политик добивается признания со стороны стран формата «Рамштайн».

Дело заведено по статье о насильственном захвате власти или насильственном удержании власти (ст. 278 УК), предусматривающей заключение на срок от 12 до 20 лет, а также по статье об организации террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК), которое грозит лишением свободы на пожизненный срок.

Илья Пономарев заседал в Госдуме с 2007 по 2016 год, он был депутатом от «Справедливой России». В 2014-м он единственным из всех депутатов не поддержал присоединение Крыма к России. В 2019 году экс-парламентарий получил украинское гражданство.

Против Пономарева уже заведены дела по ст. 275 (госизмена в виде перехода на сторону противника), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), п. «в» ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России) УК. Их объединили в одно производство. В ФСБ обвиняют Пономарева в том числе в участии в деятельности легиона «Свобода России» (признан террористическим в России и запрещен).

С 2022 года он заочно арестован и объявлен в международный розыск. В 2024-м его заочно приговорили к десяти годам заключения по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 (фейки о российской армии, распространяемые по мотивам политической ненависти) и ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма).