 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

ФСБ обвинила экс-депутата Пономарева в намерении захватить власть

ФСБ: экс-депутат Пономарев сотрудничает с террористами для захвата власти
Сюжет
Военная операция на Украине
Пономарев планирует захватить власть в России силовым путем и для этого сотрудничает с организацией, признанной террористической, считают в ФСБ. По версии спецслужбы, он позиционирует себя как учредитель «правительства в изгнании»
Илья Пономарев
Илья Пономарев (Фото: Евгений Курсков / ТАСС)

Против бывшего депутата Госдумы Ильи Пономарева (внесен в реестр иноагентов) заведено уголовное дело по статьям об организации террористического сообщества и насильственном захвате власти, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По сведениям спецслужбы, Пономарев сотрудничает «с одним из украинских военизированных подразделений (включенным в список организаций, признанных террористическими)» для «реализации замысла по захвату власти в РФ силовым путем».

Другим основанием для уголовного преследования стало учреждение в 2022 году в Польше политического движения «Съезд народных депутатов» (СНД, признано нежелательной организацией в России). ФСБ сочла целью СНД «насильственный захват власти и изменение конституционного строя в Российской Федерации». С 2022 по 2024 год проведено семь сессий СНД, в которых поучаствовали более 60 делегатов, прежде заседавших в российском парламенте, принявших «более 30 антиконституционных нормативно-правовых актов, таких как Конституция «новой России», «О переходном парламенте», «О движении сопротивления» и др.», рассказали в ФСБ.

Минюст внес в список иноагентов экс-главу Левада-центра Гудкова
Политика
Лев Гудков

По версии спецслужбы, СНД «позиционируется Пономаревым перед западными странами как «новое правительство России в изгнании», а сам политик добивается признания со стороны стран формата «Рамштайн».

Дело заведено по статье о насильственном захвате власти или насильственном удержании власти (ст. 278 УК), предусматривающей заключение на срок от 12 до 20 лет, а также по статье об организации террористического сообщества и участии в нем (ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК), которое грозит лишением свободы на пожизненный срок.

Илья Пономарев заседал в Госдуме с 2007 по 2016 год, он был депутатом от «Справедливой России». В 2014-м он единственным из всех депутатов не поддержал присоединение Крыма к России. В 2019 году экс-парламентарий получил украинское гражданство.

Против Пономарева уже заведены дела по ст. 275 (госизмена в виде перехода на сторону противника), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), п. «в» ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности России) УК. Их объединили в одно производство. В ФСБ обвиняют Пономарева в том числе в участии в деятельности легиона «Свобода России» (признан террористическим в России и запрещен).

С 2022 года он заочно арестован и объявлен в международный розыск. В 2024-м его заочно приговорили к десяти годам заключения по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 (фейки о российской армии, распространяемые по мотивам политической ненависти) и ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма).

Читайте РБК в Telegram.

Как в России, США и на Украине комментируют переговоры Москвы и Вашингтона

Назван список договоренностей после переговоров между Россией и США

Названы сроки возможной встречи Путина и Трампа

Глава Rheinmetall заявил, что Европа осталась за детским столом в переговорах по Украине

Лавров прокомментировал переговоры с американской делегацией. Видео

Рособрнадзор изменил правила для детей мигрантов после обвинений Володина

Зурабишвили забросали яйцами в аэропорту Тбилиси

Россия и США договорились восстановить прежнюю численность персонала посольств

РБК запускает винный салон. Расписание

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Суд арестовал недвижимость, Bentley и Lamborghini Блиновской
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ФСБ Илья Пономарев
Материалы по теме
Пономарев назвал атаку дрона наиболее успешной попыткой покушения на него
Политика
Минюст внес в реестр иноагентов журналиста Панюшкина и экс-профессора ВШЭ
Политика
На Чичваркина составили протокол за участие в нежелательной организации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 февраля
EUR ЦБ: 95,67 (-0,14) Инвестиции, 18 фев, 17:38 Курс доллара на 19 февраля
USD ЦБ: 91,34 (-0,09) Инвестиции, 18 фев, 17:38
Трамп назвал Венесуэлу врагом СШАПолитика, 08:28
Дроны уничтожили над Татарстаном и Тульской областьюПолитика, 08:12
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 08:06
Реальные ставки по кредиткам рекордно выросли второй месяц подрядФинансы, 08:01
ФСБ обвинила экс-депутата Пономарева в намерении захватить властьПолитика, 07:55
Летевший из Москвы в Тбилиси самолет вернулся во ВнуковоОбщество, 07:52
CBS узнал о частичной паузе США по заявкам на иммиграцию от украинцевПолитика, 07:43
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
МТС увидела риски для тайны связи в идее РКН о сборе IP-адресов россиянТехнологии и медиа, 07:30
Сын Трампа призвал «не тыкать дракона в глаз»Политика, 07:25
В США заявили об обнаружении военного самолета России рядом с АляскойПолитика, 07:19
76% эйчаров столкнулись с травлей в российских компаниях. Чем она вызванаPro, 07:00
У «М.Видео-Эльдорадо» сменится гендиректорТехнологии и медиа, 07:00
В Челябинске четыре человека погибли в ДТП с грузовикомОбщество, 06:47
В аэропорту Ульяновска сняли ограничения на прием и вылет самолетовОбщество, 06:18