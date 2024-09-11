Экс-депутата Пономарева заочно приговорили к 10 годам
Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева (внесен в реестр иноагентов) заочно приговорили к 10 годам колонии общего режима, сообщает столичная прокуратура. Его обвинили по п.д ч. 2 ст. 207.3 («фейки» о российской армии, распространяемые по мотивам политической ненависти) и ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма).
«Установлено, что Пономарев в марте 2022 года, находясь за пределами Российской Федерации, действуя по мотивам политической ненависти, принял участие в трансляции передач на платформе одного из видеохостингов, доступных для просмотра неограниченного круга лиц, где публично сообщил заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, а также оправдывал террористическую деятельность», — говорится в сообщении прокуратуры.
Также суд лишил Пономарева права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, на 4 года.
Обвинение запрашивало для Пономарева 14 лет заключения. Экс-депутат заочно арестован и объявлен в международный розыск.
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