Экс-депутата Пономарева заочно приговорили к 10 годам

Илья Пономарев (Фото: Serg Glovny / Zuma / TASS)

Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева (внесен в реестр иноагентов) заочно приговорили к 10 годам колонии общего режима, сообщает столичная прокуратура. Его обвинили по п.д ч. 2 ст. 207.3 («фейки» о российской армии, распространяемые по мотивам политической ненависти) и ч. 2 ст. 205.2 УК (публичное оправдание терроризма).

«Установлено, что Пономарев в марте 2022 года, находясь за пределами Российской Федерации, действуя по мотивам политической ненависти, принял участие в трансляции передач на платформе одного из видеохостингов, доступных для просмотра неограниченного круга лиц, где публично сообщил заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации, а также оправдывал террористическую деятельность», — говорится в сообщении прокуратуры.

Также суд лишил Пономарева права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов, на 4 года.

Обвинение запрашивало для Пономарева 14 лет заключения. Экс-депутат заочно арестован и объявлен в международный розыск.

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