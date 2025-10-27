 Перейти к основному контенту
Песков назвал визит Дмитриева в США маленьким шагом в долгой дороге

Поездка Дмитриева в США — маленький шаг на долгой дороге, заявил Песков. По словам пресс-секретаря президента, это нужная работа, в которой требуется большое терпение
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Администрация Президента России)

Визит спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главы РФПИ Кирилла Дмитриева в США является маленьким шагом на долгом пути, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это маленький шаг в долгой-долгой дороге. Ну, как к этому нужно относиться, это очень нужная работа, но здесь нужно, безусловно, большое терпение», — цитирует Пескова «РИА Новости».

Дмитриев отправился в США в пятницу, 24 октября. Он уточнил, что визит был запланирован некоторое время назад по приглашению американской стороны. ТАСС сообщал, что Дмитриев встретился с представителями администрации Трампа, не уточняя, с кем именно. Спецпредставитель президента рассказал, что в ходе встреч американской стороне была передана позиция президента России Владимира Путина о том, что «только конструктивный, уважительный диалог принесет плоды».

Он также сообщил, что до США донесли позицию Москвы по Украине: Россия хочет мирного урегулирования, для этого необходимы искоренение первопричин кризиса и учет российских интересов.

Кроме того, США передали данные об окружении более 10 тыс. солдат ВСУ на купянском и красноармейском направлениях, а также о новой ракете «Буревестник».

Дмитриев рассказал, что Россия передала США на переговорах
Политика

Визит происходил на фоне переноса встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Американский лидер заявил, что отменил встречу. Путин отмечал, что встреча скорее не отменена, а перенесена.

В апреле источник CNN сообщил, что правительство США временно сняло санкции с Дмитриева, чтобы позволить Госдепартаменту выдать ему визу для въезда в страну. В предыдущий раз Дмитриев посетил Соединенные Штаты с визитом в начале апреля. В августе он был на Аляске в составе российской делегации на саммите Путина и Трампа.

Berliner Zeitung назвала причины массового дезертирства в ВСУ

Самую яркую комету этого года засняли над Россией. Видео

Истребитель и вертолет ВС США упали в Южно-Китайском море

Трамп заявил, что Россия и США не играют друг с другом в игры

В Петербурге задержали похитителей футболиста сборной России и зятя депутата

ЕС остался крупнейшим покупателем российского сжиженного природного газа

