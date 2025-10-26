Дмитриев заявил, что США проинформированы об испытаниях «Буревестника»
Российская сторона успела донести до американских коллег информацию о встрече президента Владимира Путина с Генштабом, в том числе и об обсуждавшихся успешных испытаниях ракеты «Буревестник». Об этом сообщил спецпредставитель главы государства Кирилл Дмитриев.
Дмитриев прилетел на переговоры в США 24 октября. Целью поездки он назвал продолжение российско-американского диалога.
«На встрече президенту было доложено <...> об успешных испытаниях ракеты нового класса «Буревестник» с ядерной установкой. Очень важно, что эта информация напрямую доносится до руководства и ключевых людей в администрации президента США», — сказал Дмитриев.
Дмитриев также уточнил, что американской стороне передали и другую информацию, озвученную Путину — в частности, о 5 тыс. военнослужащих Украины, окруженных в районе Купянска, 5,5 тыс. — в районе Красноармейска.
Материал дополняется.
WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа
Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти
WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси
Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»
Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину
Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов