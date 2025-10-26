 Перейти к основному контенту
0

Дмитриев рассказал, что Россия передала США на переговорах

Video

В США третий день продолжаются переговоры Москвы и Вашингтона, рассказал находящийся там спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Очень четко доносим позицию президента Путина, что только конструктивный, уважительный диалог принесет плоды. Любые попытки давления на Россию просто бессмысленны», — сказал он.

По его словам, замечены попытки сорвать диалог США и России, «внести очень много дезинформации», заблокировать передачу американской стороне позиции Москвы.

Переговорщики поясняют, что российская экономика находится в хорошем состоянии: показывает рост больше, чем в странах Европы, рубль укрепился по отношению к доллару, а долг России ниже, чем в западных странах, рассказал Дмитриев.

Он также упомянул и позицию Москвы по Украине, которую тоже донесли до США: Россия хочет мирного урегулирования, для этого необходимо искоренение первопричин кризиса и учет российских интересов.

Кроме того, США переданы данные об окружении более 10 тыс. солдат ВСУ в районе Купянска и Красноармейска (Покровска) и о новой ракете «Буревестник». Утром об этом было доложено Путину во время совещания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками на фронте.

Материал дополняется

WSJ узнала об «отсутствии тепла» в июльском разговоре Путина и Трампа

Евросоюз объяснил, как будет определять, сделано ли топливо из российской нефти

WSJ узнала о выборе Трампа из трех вариантов санкций против Росси

Ким Чен Ын заявил, что дружба КНДР и России находится «на пике»

Уитакер заявил о поиске Трампом способов надавить на Россию и Украину

Бельгия помешала ЕС принять решение по активам России для помощи Украине

