Дмитриев рассказал, что Россия передала США на переговорах
В США третий день продолжаются переговоры Москвы и Вашингтона, рассказал находящийся там спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
«Очень четко доносим позицию президента Путина, что только конструктивный, уважительный диалог принесет плоды. Любые попытки давления на Россию просто бессмысленны», — сказал он.
По его словам, замечены попытки сорвать диалог США и России, «внести очень много дезинформации», заблокировать передачу американской стороне позиции Москвы.
Переговорщики поясняют, что российская экономика находится в хорошем состоянии: показывает рост больше, чем в странах Европы, рубль укрепился по отношению к доллару, а долг России ниже, чем в западных странах, рассказал Дмитриев.
Он также упомянул и позицию Москвы по Украине, которую тоже донесли до США: Россия хочет мирного урегулирования, для этого необходимо искоренение первопричин кризиса и учет российских интересов.
Кроме того, США переданы данные об окружении более 10 тыс. солдат ВСУ в районе Купянска и Красноармейска (Покровска) и о новой ракете «Буревестник». Утром об этом было доложено Путину во время совещания с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками на фронте.
Материал дополняется
