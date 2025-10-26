 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

ТАСС сообщил о встречах Дмитриева с администрацией Трампа 26 октября

Сюжет
Переговоры России и США

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев за два дня поездки в США провел несколько встреч с представителями администрации Белого дома. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник с российской стороны.

«Встречи с представителями администрации президента [США Дональда] Трампа состоялись вчера, сегодня и продолжатся завтра (26 октября. — РБК)», — сказал собеседник агентства. Он, однако, не уточнил, с кем именно встретился Дмитриев.

Дмитриев рассказал об обсуждении обмена заключенными с США
Политика
Кирилл Дмитриев

Спецпредставитель прибыл в США с визитом 24 октября, чтобы, как он сам отметил, продолжить российско-американский диалог. Поездка состоялась на фоне переноса встречи президента России Владимира Путина с Трампом в Будапеште. Республиканец объяснил отмену саммита тем, что встреча была бы «неправильной» и не принесла бы желаемых результатов, тогда как Путин уточнил, что встреча не отменена, а лишь перенесена.

Во время поездки Дмитриев дал интервью журналистке Ларе Логан, а также Fox News и CNN. Он подчеркнул, что администрация США проявляет интерес к позиции Кремля и назвал гарантии безопасности, территориальный вопрос и нейтралитет Украины ключевыми условиями урегулирования конфликта, отметив готовность России к его скорейшему завершению.

Полина Дуганова
