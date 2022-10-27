Киев выразил беспокойство из-за угроз республиканцев США сократить помощь

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Axios заявил, что Киев обеспокоен недавними заявлениями высокопоставленных членов Республиканской партии США сократить помощь Украине при победе на выборах в Конгресс.

Кулеба назвал эти заявления несправедливыми. Он отметил, что Украина получала поддержку обеих партий, представленных в Конгрессе, и сказал, что Киев будет работать как с республиканцами, так и с демократами, чтобы помощь не была сокращена.

«Люди делают политические заявления перед выборами и проводят другую политику после выборов. Могут быть какие-то голоса, они могут быть влиятельными. Я не говорю, что мы не обеспокоены. Но я думаю, что мы сможем с этим справиться», — добавил он.

Ранее Axios писал, что в мае 57 членов палаты представителей из числа республиканцев проголосовали против пакета помощи Украине на $40 млрд. В случае победы республиканцев эта тенденция может начать развиваться, отмечало издание.

Лидер меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти допустил, что власти не станут «выписывать Украине карт-бланш», если американская экономика окажется в состоянии рецессии и это скажется на уровне жизни людей.

Член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг объяснил такую позицию: «Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живете в приграничном регионе и вокруг — мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чем вы думаете».

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С начала конфликта на Украине США помимо санкций против Москвы оказывают Киеву финансовую и военную помощь. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, к 12 октября США выделили Украине $16,8 млрд.

Москва критикует Запад за выделение Украине военной помощи. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что такая поддержка «сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не изменит целей России и результатов спецоперации.