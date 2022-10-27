Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 октября
EUR ЦБ: 61,57 (+1,1) Инвестиции, 26 окт, 16:38
Курс доллара на 27 октября
USD ЦБ: 61,43 (+0,1) Инвестиции, 26 окт, 16:38
Маск пообещал не увольнять 75% сотрудников «Твиттера» Бизнес, 06:32
Особый контроль: как оградить начинающих водителей от нарушений Партнерский проект, 06:25
Киев выразил беспокойство из-за угроз республиканцев США сократить помощь Политика, 06:21
«Мир» снизил для экосистем комиссии за прием карт Финансы, 06:00
В США открыли дело против сенатора, предлагавшего санкции против России Политика, 05:41
Как бизнесу уменьшить затраты на электроэнергию: пять способов РБК и РН-Энерго, 05:26
Россияне рассказали, как проведут День народного единства Общество, 05:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Mercedes-Benz уйдет из России: что будет с машинами и обслуживанием Авто, 05:00
Немецкое правительство согласовало план по легализации марихуаны Общество, 04:53
«Коммерсантъ» узнал о переходе следователя по делу Абызова в прокуратуру Политика, 04:35
Администрацию Херсонской области перенесли на левый берег Политика, 03:49
США поставили рекорд по экспорту нефти и нефтепродуктов Бизнес, 03:39
Власти Киевской области сообщили о работе ПВО Политика, 03:28
В США заявили, что не стремятся к переговорам по ядерной сделке с Ираном Политика, 03:02
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Киев выразил беспокойство из-за угроз республиканцев США сократить помощь

Глава МИД Кулеба выразил обеспокоенность из-за слов республиканцев США о сокращении помощи

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Axios заявил, что Киев обеспокоен недавними заявлениями высокопоставленных членов Республиканской партии США сократить помощь Украине при победе на выборах в Конгресс.

Кулеба назвал эти заявления несправедливыми. Он отметил, что Украина получала поддержку обеих партий, представленных в Конгрессе, и сказал, что Киев будет работать как с республиканцами, так и с демократами, чтобы помощь не была сокращена.

«Люди делают политические заявления перед выборами и проводят другую политику после выборов. Могут быть какие-то голоса, они могут быть влиятельными. Я не говорю, что мы не обеспокоены. Но я думаю, что мы сможем с этим справиться», — добавил он.

Ранее Axios писал, что в мае 57 членов палаты представителей из числа республиканцев проголосовали против пакета помощи Украине на $40 млрд. В случае победы республиканцев эта тенденция может начать развиваться, отмечало издание.

Лидер меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти допустил, что власти не станут «выписывать Украине карт-бланш», если американская экономика окажется в состоянии рецессии и это скажется на уровне жизни людей.

Член палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг объяснил такую позицию: «Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живете в приграничном регионе и вокруг — мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чем вы думаете».

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Laszlo Balogh / Reuters Десять необычных способов наладить сон
Инструкции
Pro
Симпатия «роботов-пауков»: почему важно, чтобы сайт посещали краулеры
Инструкции
Pro
Фото: Agung Parameswara / Getty Images Как справиться с сильной тревогой за 2 минуты
Инструкции
Pro
Как избавиться от 20 вредных привычек лидера: объясняет Маршалл Голдсмит
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Публичные разносы и сообщения в чат: как не нужно давать обратную связь
Инструкции
Pro
Фото: Олег Яковлев / РБК Покупатели релоцировались. Как элитное жилье Москвы стало слабым звеном
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Не только хиджабы: каковы экономические причины протестов в Иране
Прогнозы
Pro
Из российских компаний уходят ценные специалисты. Как сохранить их опыт
Статьи

С начала конфликта на Украине США помимо санкций против Москвы оказывают Киеву финансовую и военную помощь. По словам главы Пентагона Ллойда Остина, к 12 октября США выделили Украине $16,8 млрд.

Москва критикует Запад за выделение Украине военной помощи. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что такая поддержка «сделает конфликт дольше и больнее для украинской стороны», но не изменит целей России и результатов спецоперации.

Теги
Дмитрий Кулеба военная помощь США Республиканская партия
«Выгодное начало» от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Лидеры республиканцев в конгрессе поспорили о военной помощи Украине
Политика
Axios не исключил приостановку помощи Украине при победе республиканцев
Политика
Байден увидел риск сокращения помощи Украине при победе республиканцев
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter