Глава Минобороны Украины назвал страну полигоном для испытания вооружений

Запад может тестировать на Украине свое вооружение, системы соревнуются в эффективности, сказал министр обороны страны. В МИД России ответили, что «это уже поняли» и напомнили о предупреждениях про «грязную бомбу» Киева

Алексей Резников (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Поставки вооружений Украине позволяют западным странам проверить их в условиях боевых действий, ситуация похожа на соревнование в эффективности между ними, заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Politico.

Он указал, что украинская армия располагает восемью различными 155-миллиметровыми артиллерийскими системами, которые применяет в бою.

Резников выразил оптимизм относительно перспектив получения в будущем танков Abrams и истребителей F-16, F-15 или Gripen. Он указал, что отказ в поставках этих типов вооружений не означает, что одобрение никогда получено не будет. В качестве примера он привел ситуацию с переносным зенитным комплексом Stinger: в ноябре прошлого года США отказались передать его Украине, однако за месяц до ввода российских войск одобрили поставки комплекса из Литвы.

В ближайшей перспективе ключевым вопросом должен стать выбор основного танка для ВСУ, который смогут производить на Западе, продолжил глава Минобороны Украины. Он признал, что Великобритания, Германия и Франция, обладающие необходимой для этого промышленностью, будут ожидать соответствующего политического решения от США.

Он добавил, что Киев ждет от Вашингтона партию дронов-камикадзе Switchblade, и отметил, что Тегеран, который Украина и страны Запада обвиняют в поставках дронов России, пока «выигрывает» в данном противостоянии.

Слова Резникова о возможности проверки на Украине западных систем вооружения оценили в российском МИДе. «Мы это уже поняли и предупредили мир об опасности активации киевским режимом «грязной бомбы», — написала представитель ведомства Мария Захарова.

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Россия и Иран отрицают, что Москва получила от Тегерана беспилотники для применения на Украине. МИД Исламской Республики заверил в решимости не поставлять оружие участникам конфликта. В миссии России при ООН пригрозили «пересмотром отношений» с секретариатом организации, если будет запущено расследование по беспилотникам. Постпред при ООН Василий Небензя назвал обвинения фейками. Обеспокоенность в связи с данными об использовании Россией иранских дронов выразили США, Евросоюз и Израиль. В частности, беспилотник «Герань-2» украинские власти называют версией иранского боевого БПЛА типа Shahed.

Российская сторона критикует поставки оружия западными странами на Украину, настаивая, что такая ситуация не помешает Москве достичь поставленных целей, а лишь затянет конфликт.